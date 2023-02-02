Байден не проти потролити Путіна, – політолог про можливу зустріч президентів США та України
Президент США Джо Байден може прибути з візитом до Польщі ближче до 24 лютого – роковини початку повномасштабного вторгнення Росії до України. У такий спосіб американський лідер може потролити Владіміра Путіна.
Так, подібну ситуацію ми могли спостерігати з ленд-лізом. Про це 24 Каналу розповів громадський та політичний діяч із США Юрій Рашкін.
До теми Чи можлива зустріч Зеленського з Байденом у Польщі: про що говоритимуть
"Байден не проти потролити Путіна"
"Ми бачимо, що Байден абсолютно не проти потролити Путіна. Наприклад, законопроєкт щодо ленд-лізу був підписаний 9 травня і це невипадково", – зауважив Рашкін.
На його думку, зустріч українського лідера Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена необхідна і має відбутися. Крім того, це є частиною регулярного спілкування двох лідерів.
З історичної точки зору, ці дві людини вже пов'язані назавжди. Байден та Зеленський – це як Рузвельт і Черчилль,
– підкреслив політичний діяч із США.
Які теми обговорюватимуть
Рашкін зазначив, що тема можливої зустрічі Зеленського та Байдена є абсолютно передбачуваною. А саме – надання нашій державі більшої кількості озброєння.
Найімовірніше, Володимир Зеленський вимагатиме більше зброї. Упродовж останнього року це стало його постійною нотою,
– припустив політичний діяч із США.
Утім, за його словами, дуже цікавою є саме позиція американського президента. Так, адміністрація Джо Байдена продовжує говорити, що США хочуть надати Україні усе необхідне озброєння для ведення бойових дій та отримання результатів.
Рашкін підсумував, що тренд у розмовах українського та американського лідера вже заданий. Отже, все про що вони говоритимуть – стосуватиметься стратегії перемоги нашої держави у війні проти Росії.
Рашкін припустив, чи відбудеться зустріч Зеленського та Байдена в Польщі: дивіться відео
Нагадаємо, що в грудні 2022 року президент Володимир Зеленський здійснив свій перший візит з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Президент відвідав Сполучені Штати, де здійснив низку зустрічей, зокрема з Джо Байденом.
Після цієї поїздки Володимир Зеленський заявив, що готовий до подальших візитів, якщо вони будуть ефективними для нашої держави.
Візит Байдена до Польщі: що відомо
- У польських ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Джо Байден у лютому цього року прибуде з візитом до Польщі. У межах поїздки він може зустрітися у Варшаві або Жешуві з Володимиром Зеленським.
- У ЗМІ відзначають, що предметом обговорення українського та американського президентів може стати авіація, яку прагне отримати Україна.
- Президент України відреагував на інформацію в мережі щодо ймовірної зустрічі з американським колегою. Зеленський повідомив, що наразі не отримував запрошення до Польщі.