Нікчемний цар нікчемної країни, – Подоляк про істерику Путіна щодо поїздки Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, де його зустрічали як великого друга та партнера Сполучених Штатів. У той самий час росіяни на чолі зі своїм диктатором Владіміром Путіним не можуть отямитися від люті.

Президент-терорист намагається "наздогнати" Зеленського, зрівнятися з ним, але, звісно, йому нічого не вдається. Про це 24 каналу розказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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Путін продовжує програвати Зеленському

Він пояснив – кілька днів тому Володимир Зеленський був у Бахмуті, на передовій, у місті, на якому Росія сьогодні сконцентрувала всі свої сили і буквально закидає його людьми. Але президент приїхав туди, щоб нагородити наших військових, щоб показати їм, що держава разом з ними. Абсолютно точно він розуміє, що відбувається у Бахмуті, і наскільки там небезпечно, але все ж приїжджає туди.

У той самий час шокований Путін начебто також приїжджає на зустріч у зоні проведення "військової операції". Пропагандисти показують, як він перебуває десь у Ростові-на-Дону і намагаються показати його великим героєм та сміливцем, який також спілкується з військовими і з командувачами. Тобто це – фактично повний косплей Зеленського.

Але й це ще не кінець. У той час як український лідер летить до Вашингтона і зустрічається з Байденом, кримінальні агенти Пушилін, Сальдо та інші, тобто суб'єкти, яким світить місце на лаві підсудних, приходять отримувати нагороди в Катерининський зал Кремля.

Це рівень Путіна. Рівень Путіна – це Сальдо. Рівень Зеленського – це Байден, Шольц, Столтенберг, Макрон, всі інші люди, які сьогодні формують глобальний порядок денний,

– підкреслив Подоляк.

Він вважає, що ця ситуація і ці колаборанти ідеально демонструють, ким сьогодні насправді є Путін. Адже максимум, куди він зараз може поїхати – це Астана або Мінськ, і навіть там його не прийматимуть так, як Зеленського у Вашингтоні.

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Останній візит Путіна до Білорусі добре показав, як російський диктатор фактично приїхав туди принижуватися – просити Лукашенка взяти участь у "військовій операції", сподіваючись на те, що міф про велику та могутню Росію, яку всі мають боятися, ще бодай трохи живий.

Але цими діями Путін лише підкреслив, що він не є президентом великої країни. Насправді він маленький президент маленької країни, яка, щоправда, накопичила дуже багато зброї і хоче реалізувати її, вбиваючи українських людей.

Усе, на цьому крапка. Тобто рівень Путіна поступово йде до того місця, де він і має перебувати – маленький нікчемний цар маленької нікчемної країни,

– підсумував Подоляк.

І це – не образа для Путіна, а констатація факту, оскільки весь час до Росії ставилися не так, як треба. Її сприймали як державу, яка має право на щось впливати, щось формувати, бути постійним членом Радбезу ООН, впливати на політику МАГАТЕ тощо. Але насправді усе це далеко не так.

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