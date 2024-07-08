Альянс не повинен вагатися: Дуда на зустрічі із Зеленським обговорив вступ України в НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що питання про членство України в НАТО має визначати тільки воля українського народу.

Володимир Зеленський 8 липня 2024 року прибув до Польщі для зустрічі з президентом Анджеєм Дудою та прем'єром країни Дональдом Туском.

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Дуда та Зеленський обговорили вступ до НАТО

Президент Польщі заявив, що підтримує вступ України до НАТО і готовий обстоювати це на ювілейному саміті, що відбудеться 9 – 11 липня у Вашингтоні.

Питання прийняття України до НАТО має бути обумовлене лише одним – волею українського народу. Якщо це так – Альянс не повинен вагатися,

– заявив Анджей Дуда.

За словами політика, якщо на саміті НАТО пролунає голос на користь України, то це, "безумовно, буде голос Польщі".

Початок процесу вступу України до НАТО був би дуже важливим сигналом, з одного боку, для українського суспільства – він мав би величезне психологічне значення, підвищуючи моральний дух захисників України, а з іншого – це також був би сильний голос на адресу агресора, на адресу Росії, показуючи послідовність політики Альянсу,

– заявив президент Польщі.

Україна підписала безпекову угоду з Польщею

8 липня Україна уклала двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки із Польщею. Угода складається з 10 розділів, які охоплюють питання політичної, військової, економічної тощо підтримки. Також в ній прописано двосторонню співпрацю у випадку майбутньої загрози агресії.

Серед ключових положень документа – зобов'язання Польщі надати кілька пакетів військової допомоги до кінця 2024 року та продовжити таку підтримку протягом 10 років дії угоди. Крім цього, Варшава також розгляне можливість надання Україні не менш як додаткової ескадрильї МіГ-29 (щонайменше 14 винищувачів).