Зеленський може поїхати у Варшаву найближчим часом, – польське МЗС

Відносини між Президентом України Володимиром Зеленським та Польщі – Анджеєм Дудою є особливо теплими. Не виключено, що в найближчим часом лідер нашої держави відвідає Варшаву.

У вівторок, 28 березня, заступник голови міністерства закордонних справ Польщі Павло Яблонський повідомив, що глава України та його держави можуть зустрітись у Варшаві. Однак коли саме – невідомо.

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Зустріч не анонсуватимуть

Як сказав представник МЗС Польщі, гнати поперед батька в пекло не варто. Окрім того, з його слів зрозуміло, що завчасно про візит Зеленського у Варшаву не повідомлятимуть у цілях безпеки.

Думаю, це відбудеться найближчим часом, але не випереджатимемо події. Ми точно не анонсуватимемо цей візит, як це зазвичай буває з іншими главами держав. У разі з президентом Зеленським такого анонсу не буде, з безпекових причин,

– сказав Яблонський.

Разом з тим, він наголосив, що Варшава та Київ підтримують дуже інтенсивний контакт. Власне, слід сказати, що Дуда неодноразово зустрічався та говорив у телефонному режимі із Зеленським від 24 лютого 2022 року – себто від початку широкомасштабної війни.

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