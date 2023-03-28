Зеленський може поїхати у Варшаву найближчим часом, – польське МЗС
Джерело:PolskieRadio24.pl
Відносини між Президентом України Володимиром Зеленським та Польщі – Анджеєм Дудою є особливо теплими. Не виключено, що в найближчим часом лідер нашої держави відвідає Варшаву.
У вівторок, 28 березня, заступник голови міністерства закордонних справ Польщі Павло Яблонський повідомив, що глава України та його держави можуть зустрітись у Варшаві. Однак коли саме – невідомо.
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Зустріч не анонсуватимуть
Як сказав представник МЗС Польщі, гнати поперед батька в пекло не варто. Окрім того, з його слів зрозуміло, що завчасно про візит Зеленського у Варшаву не повідомлятимуть у цілях безпеки.
Думаю, це відбудеться найближчим часом, але не випереджатимемо події. Ми точно не анонсуватимемо цей візит, як це зазвичай буває з іншими главами держав. У разі з президентом Зеленським такого анонсу не буде, з безпекових причин,
– сказав Яблонський.
Разом з тим, він наголосив, що Варшава та Київ підтримують дуже інтенсивний контакт. Власне, слід сказати, що Дуда неодноразово зустрічався та говорив у телефонному режимі із Зеленським від 24 лютого 2022 року – себто від початку широкомасштабної війни.
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Попередня зустріч президента України та Польщі
- Востаннє глава нашої країни Володимир Зеленський та Анджей Дуда бачились у січні у Львові в рамках зустрічі Люблінського трикутника. Власне, третім на цих перемовинах був президент Литви Ґітанас Науседа.
- Тоді лідери держав підписали декларацію, у якій йдеться про наміри Вільнюса та Варшави продовжувати надавати потужну військову, технічну, оборонну, гуманітарну та інші види підтримки Україні.
- Зокрема, під час тієї зустрічі президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передасть Збройним Силам України роту бойових танків Leopard. Мовилось, очевидно, про 14 одиниць цієї військової техніки.