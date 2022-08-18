Приїжджає найхитріший лис Азії, – політтехнолог розповів, чи вмовлятиме Ердоган про перемир'я

росія намагається усілякими способами нав'язати Україні перемир'я. Лунали припущення, що президент Туреччини Реджеп Ердоган, який 18 серпня має приїхати до Львова, також може схиляти до цього.

Ердоган не наполягатиме на перемир'ї

Однак, наполягання Ердогана на перемир'ї на зустрічі з президентом України Зеленським та генсеком ООН Гутеррешем все ж малоймовірне. Про це 24 каналу розказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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За його словами, турецький лідер, звісно, хотів би бути миротворцем у російсько-українській війні. Але він розумний та виважений політик, і розуміє, що зараз досягнути домовленостей про перемир'я не вийде. Так, Ердоган може формально запропонувати це, але не наполягати.

"Він притягує із собою генерального секретаря ООН, який в якомусь сенсі є посланцем путіна. Не у тому сенсі, що він працює на нього, але, я впевнений, що путін особисто просив генсека ООН добитися переговорів про мир", – вважає Шейтельман.

Оскільки росія досі є постійним член Радбезу ООН, генеральний секретар організації певною мірою все ж залежить від країни-агресорки. Тому, на думку політтехнолога, на цій зустрічі лунатиме багато висловлювань про необхідність перемовин, але більшість – не від Ердогана.

Такі переговори зараз неможливі

Турецький президент не буде тиснути на українську владу чи ставити їй умови. Шейтельман вважає, що Ердоган, як найхиріший лис Азії, привезе Україні нові "Байрактари" та інше озброєння, і, можливо, навіть скаже про це вголос, щоб встромити в спину путіну ще один ніж.

Ми розуміємо, і Ердоган розуміє, що найближчим часом ці переговори неможливі, для них немає підґрунтя,

– констатував політтехнолог.

Також він зауважив, що слова про розширення зернової угоди до безпекових питань – це чисто кремлівський наратив, який постійно просувають у москві. Однак ці питання жодним чином не пов'язані між собою, тож розширити угоду неможливо.

"Але росія, безумовно, зараз тисне по всіх фронтах, залучає усіх своїх агентів, які вимагатимуть цього самого перемир'я. Вони хочуть перемир'я, а ми не хочемо", – пояснив Шейтельман.

Попри усю дискусійність, він вважає, що ситуація з таким бажаним для росії перемир'ям насправді є чорно-білою, а отже й дуже простою.

росіянам перемир'я потрібне за будь-яку ціну, а для українців – це подібно смерті. Тому не може йти мови про якесь проміжне рішення,

– підсумував політтехнолог.

Шейтельман прокоментував візит Ердогана до Львова: дивіться відео



Нагадаємо, про те, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш має приїхати до Львова, аби провести зустріч із Володимиром Зеленським та Реджепом Ердоганом, стало відомо 16 серпня. Головною метою їхньої зустрічі є обговорення шляхів завершення російсько-української війни.