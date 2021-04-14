Пройде у форматі обіду: нові деталі зустрічі Зеленського і Макрона

Президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон 16 квітня проведуть двосторонню зустріч. Вона відбудеться у форматі обіду.

Про це йдеться в порядку денному роботи французького президента на цей тиждень, його оприлюднили на сайті Єлисейського палацу.

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Деталі зустрічі Зеленського й Макрона

Розмова з Президентом України Володимиром Зеленським,

– зазначено у графіку.

В анонсі уточнюється, що зустріч пройде у форматі обіду. Його проведення заплановане на 13:15 за паризьким часом (14:15 – за київським).

Нагадаємо, раніше прессекретарка українського президента Юлія Мендель розповіла, що під час зустрічі Зеленський і Макрон обговорюватимуть ситуацію на Донбасі й нарощування російських військ на кордонах з Україною.

30 березня Емануель Макрон, Ангела Меркель та Володимир Путін

. Вони

, проте без президента України.

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