Зеленський готовий зустрітися з Путіним "хоч завтра", – МЗС України

Президент України Володимир Зеленський готовий "хоч завтра" зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним, щоб обговорити закінчення війни Росії проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника МЗС Георгія Тихого після переговорів у Стамбулі.

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Коли може відбутися зустріч Зеленського та Путіна?

У Георгія Тихого запитали, чи існує дедлайн у пропозиції Володимира Зеленського провести зустріч із Володимиром Путіним.

У відповідь речник МЗС пояснив, що йдеться про "активну й тривала пропозицію", яка може почати діяти в будь-який момент.

Якщо Путін завтра вийде і скаже, я хочу зустрітися з Зеленським, президент Зеленський буде готовий з ним зустрітися завтра. Чому ми наполягаємо на зустрічі лідерів? Бо, вочевидь, ми розуміємо, що в Росії – одна людина, яка ухвалює рішення. І якщо ми хочемо велике рішення щодо припинення вогню та інші рішення – нам потрібна ця людина в кімнаті. Чому це так складно зустрітися і почати розмовляти. Я думаю, що це відкрите питання та треба його переадресувати Кремлю,

– наголосив Тихий.

Речник МЗС також нагадав, що під час переговорів у Стамбулі українська делегація була представлена на вищому рівні, ніж російська.

Це РНБО. Це вищий рівень, ніж російська сторона. І причина цього в тому, що Україна намагається використовувати будь-які найменші можливості, щоб просунутися. Навіть якщо це розв'язання гуманітарних питань. Ми намагаємося це зробити, бо це стосується наших людей, наших полонених, які все ще перебувають в полоні,

– підсумував Георгій Тихий.

Нагадаємо, 23 липня в Стамбулі відбувся третій раунд прямих переговорів між Росією та Україною. Глава української делегації Рустем Умєров повідомив, що Україна запропонувала провести зустріч лідерів за участі президентів Туреччини та США Реджепа Таїпа Ердогана і Дональда Трампа до кінця серпня.

У відповідь на пропозицію голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що для проведення такої зустрічі потрібно опрацювати умови угоди та зрозуміти, що "на цій ній обговорювати".