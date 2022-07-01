У Зеленського відповіли, чи ведуться зараз перемовини про зустріч з Путіним
В Офісі Президента наголосили, що жодних перемовин про зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не ведуть. Проте консультації щодо відновлення експорту зерна з ООН – досить інтенсивні.
Про це розповів голова Офісу Президента Андрій Єрмак під час спільного брифінгу з колишнім генсеком НАТО та керівником фонду Rasmussen Global Андерсом Фогом Расмуссеном. Перед цим засідала міжнародна робоча група з напрацювань гарантій безпеки.
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Ніяких перемовин щодо зустрічі з Путіним зараз нема
Єрмак наголосив, що ніяких перемовин щодо зустрічі Зеленського та Путіна зараз немає. Зокрема – за участі Туреччини. В ОП принаймні про такі сигнали не чули.
Президент багато говорив про нашу позицію щодо цього. Консультації щодо експорту українського зерна продовжуються – на рівні ООН,
– зауважив Єрмак.
Голова ОП повідомив, що розмови про це ведуть і турецькою стороною і з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Проте конкретних дат зустрічі немає. При цьому Єрмак додав, що для України на першому місці – питання безпеки.
Що відомо про засідання робочої групи
Андерс Фог Расмуссен наголосив, що робоча група зібралась вперше, отож давати певні пояснення чи пропозиції – це зарано. Водночас порозуміння серед експертів є. Мовиться, зокрема, про те, щоб забезпечити Україні потужне та спроможне військо.
Треба говорити про гарантії безпеки для інших країн. Зокрема, США – це потужний кандидат. Окрім того, є Велика Британія з її сильною позицією,
– додав Расмуссен.
За словами ексгенсека НАТО, це – неповний перелік. Також важливою є й економічна міць України, бо без економічного розвитку потужної армії не буде.
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