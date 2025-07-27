Зеленський заявив, що очікує відповіді від Путіна на пропозицію зустрітися до кінця серпня
- Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів до кінця серпня.
- Зеленський очікує відповіді від Путіна на цю пропозицію.
23 липня у Стамбулі відбувся третій раунд прямих переговорів Києва і Москви. Українська делегація запропонувала російській провести зустріч лідерів до кінця серпня цього року.
У Києві хочуть, аби на зустрічі лідерів були присутні також президент США Дональд Трамп і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає 24 Канал.
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Що відомо про можливу зустріч Зеленського і Путіна?
27 липня Володимир Зеленський проінформував Еммануеля Макрона про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі.
Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов'язково мають бути присутні представники Європи,
– наголосив глава держави.
Нагадаємо, що Трамп не виключає тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним. Тим часом президент Туреччини планує зателефонувати американському і російському колегам, аби з'ясувати, чи вийде їх усіх разом із Зеленським зібрати у Стамбулі.
Зауважимо, що речник Кремля Дмитро Пєсков 25 липня заявив, що зустріч між Зеленським і Путіним залишається малоймовірною та наголосив, що Росія й Україна мають спочатку напрацювати домовленості "шляхом експертної роботи".