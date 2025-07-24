Підґрунтя вже є: як Україна може дати поштовх до заворушень у Росії

В Стамбулі 23 липня відбувся третій раунд переговорів між українською та російською делегаціями. Одне з питань, яке Україна винесла на обговорення, – зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Головний консультант "Національного інституту стратегічних досліджень" Іван Ус зазначив у розмові з 24 Каналом, з якою метою Київ порушує питання зустрічі керівників України та Росії. Зазначимо, що під час переговорів у Стамбулі Київ і Москва домовились про гуманітарний обмін полоненими за формулою "1200 на 1200".

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Головний консультант "Національного інституту стратегічних досліджень зауважив, що заклик України до зустрічі Зеленського та Путіна спрямований на дві цільові аудиторії:

Дональда Трампа, щоб продемонструвати йому, що очільник Кремля уникає зустрічі і не готовий прямо розмовляти із Зеленським;

російське суспільство, а точніше на так звану z-спільноту, яка вимагає продовження війни проти України.

В Україні розуміють, на його думку, що зустріч Зеленського і Путіна для цієї спільноти є неприйнятною, тому що вони мають намір знищити Україну. А тут їхній лідер буде проводити зустрічі з українським президентом.

Це підриває устої і може спровокувати певні заворушення в російському суспільстві, підґрунтя для яких вже є,

– впевнений Ус.

Ба більше, Євген Пригожин ще у 2023 році, коли спробував влаштувати переворот, продемонстрував, що в російському суспільстві існує запит щодо силової зміни влади.

Тому що в Росії є достатньо людей, які, за його словами, вважають, що російська армія дуже погано воює, і тому треба багато чого змінювати, зокрема, навіть керівника держави. Це попри те, що в російському суспільстві існує тотальний контроль, щоб в жодному разі нічого подібного не відбулося.

Відповідно гіпотетична зустріч Зеленського та Путіна може підлити олії у полум'я z-спільноти, яка буде волати, що Путін їх зрадив. І від просто слів цей процес може дійти до чогось більш серйозного,

– наголосив Іван Ус.

Тому що в російському суспільстві існують протиріччя всередині груп, що підтримують війну з Україною, зокрема, через зменшення кількості грошей, які виділяються російською владою на проведення бойових дій. Відповідно, додав головний консультант "Національного інституту стратегічних досліджень", боротьба між ними загострюється, і надалі кількість конфліктів буде зростати.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський готовий "хоч завтра" зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити закінчення війни Росії проти України. Це "активна й тривала пропозиція", яка може почати діяти в будь-який момент.

Водночас глава російської делегації на переговорах в Стамбулі Володимир Мединський на питання щодо можливості зустрічі Зеленського та Путіна сказав, що спілкування лідерів Росії та України "має поставити крапку". І для проведення такої зустрічі потрібно підготувати умови угоди та зрозуміти, що "на ній обговорювати".