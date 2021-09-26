Зустріч Зеленського з Путіним: у Кремлі назвали черговий "камінь спотикання"

Володимир Путін готовий зустрітись з Володимиром Зеленським. У Кремлі "каменем спотикання" назвали позицію Києва щодо мінських угод.

На думку Кремля, ситуація щодо них "зайшла у глухий кут". Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков у інтерв'ю російським пропагандистам.

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Пєсков запевнив, що нібито "президент Росії, що називається, був готовий вчора".

І тут камінь спотикання який? Ми знаходимося в ситуації, коли робота з реалізації мінського комплексу заходів зайшла в глухий кут,

– заявив речник Путіна.

Він вважає, що цей "глухий кут цей пов'язаний виключно з позицією України". Нібито саме Київ "не хоче виконувати мінські домовленості. Україна хоче мінські домовленості замінити чимось ще, не називаючи це своїми словами".

Ба більше, Песков вважає, що нібито Україна "не хоче виконувати, наприклад, домовленості, які в Парижі були досягнуті".

Що відомо про ймовірну зустріч Володимира Зеленського з Путіним