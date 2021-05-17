Зустріч Зеленського з Путіним – небезпечна для України, – Безсмертний

Ймовірність зустрічі Володимира Путіна й Володимира Зеленського найближчим часом дорівнює нулю. До того ж така двостороння розмова є небезпечною для України.

Зокрема, якщо проаналізувати все те, що декларує Кремль. Таку думку висловив колишній представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний.

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Кремлю важливо залишити Україну сам на сам, – Безсмертний

Він пояснив, нині на Близькому Сході фактично розпочато новий етап арабо-ізраїльської війни. Відтак сили США і європейських лідерів будуть зосереджені там, і найближчим часом туди буде втягнуто все світове співтовариство.

За словами дипломата, в цьому конфлікті не знайдеться швидкої розв'язки. Тому для Кремля важливо протримати цю паузу і залишити Україну сам на сам.

Якщо проаналізувати сторони, диспозицію і деклароване Кремлем, можна сказати, що ця зустріч (Путіна і Зеленського – 24 канал) для Києва є навіть небезпечною,

– зазначив Роман Безсмертний.

За словами колишнього учасника ТКГ, українській владі зараз треба зосередитися на відновленні контактів з Парижем, Берліном, Вашингтоном і Лондоном. Адже може бути так, що Кремля взагалі буде готовий до широкомасштабної агресії проти України.

"І в цей момент, коли київські лідери заявляють про зустріч, вони виступають як ті, хто провокують противника на певні дії проти себе. Я б рекомендував Києву не так педалювати тему двосторонньої зустрічі, як активізувати діалог з Європою й США", – пояснив дипломат.

Росія робить все, щоб не допустити зустріч Зеленського й Путіна, – Безсмертний

Він зауважив, якщо проаналізувати те, що декларує президент України, і що говорить очільник Кремля, то їхні позиції просто несумісні. Адже, починаючи з серпня 2020 року, Росія:

заблокувала фактично роботу ТКГ й нормандського формату;

зупинила процес звільнення військовополонених;

блокує вкрай важливі політичні кроки, які потрібні були б для розв'язання нагальних соціальних проблем громадян на окупованих територіях.

"Активність російської сторони з видачі паспортів і інформаційне накручування цієї теми свідчить про те, що російська сторона не лише не планує таку зустріч. Вона все робить, аби цього не допустити", – наголосив Роман Безсмертний.

Безсмертний відповів, чи можлива найближчим часом зустріч Путіна й Зеленського:

Ймовірна зустріч Зеленського з Путіним: що відомо