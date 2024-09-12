Президент України може зустрітися із лідером Китаю наступного місяця. Ця подія відбудеться перед майбутніми виборами США і можливим другим самітом миру.

Улітку Пекін висунув свою "мирну ініціативу" щодо припинення війни в Україні. Володимир Зеленський розкритикував цей план, назвавши його "деструктивним".

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Зустріч із Зеленським і можлива участь у саміті

Сі Цзіньпін може зустрітися з Володимиром Зеленським наступного місяця. Про це повідомив ексзаступник очільника МЗС Олександр Чалий у Пекіні на відкритті найбільшого щорічного заходу військової дипломатії Китаю. Посадовець зазначив, що стосунки між китайською та українською стороною потеплішали, і тепер зустріч двох лідерів стала можливою.

З огляду на намагання Китаю виступати як посередник у війні нині всі в Україні чекають на прямі контакти між президентом Зеленським і президентом Сі, зауважив Чалий.

Тим часом Цуй Хунцзянь, директор департаменту європейських досліджень Китайського інституту міжнародних досліджень, зазначив, що Китай відкритий до участі в другому саміті миру, оскільки він не хоче, щоб його зусилля "пропали даремно".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прагне провести другий саміт миру до виборів у США. У Києві хочуть, аби сам захід відбувся в одній із країн Глобального Півдня і за участі представників Росії.