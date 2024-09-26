Ще перед поїздкою до США для участі в Генасамблеї ООН Зеленський заявив про намір показати Трампу свій план перемоги. У команді американського політика заявили, що нічого не знають про можливу зустріч лідерів.

Втім, як пише Time із посиланням на джерела, команди Трампа і Зеленського справді обговорювали ідею зустрічі політиків. Однак на процес перемовин могла негативно вплинути поїздка президента України до Пенсильванії.

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Розмови вже йшли про місце зустрічі

Як повідомляє видання, у Трампа пропонували для проведення зустрічі маєток кандидата у президента у Мар-а-Лаго, що у штаті Флорида. Київ відкинув цю пропозицію, оскільки це могло б розцінюватися як підтримка республіканця на виборах США.

Україна просила про більш нейтральний майданчик для зустрічі. Це могли бути, наприклад, зйомки американського телеканалу для спільного інтерв’ю.

За словами одного з українських чиновників, цей варіант ще обговорювався, коли Зеленський прибув до США. Однак після візиту президента на оборонний завод, тон обговорень змінився.

Нагадаємо, що у лавах республіканців викликала обурення поїздка Зеленського до Пенсильванії у супроводі посадовців від Демократичної партії. Українського лідера звинуватили у втручанні в американські вибори.