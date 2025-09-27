Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в етері національного маратону.

Що розповів Сибіга про візит української делегації до США?

Андрій Сибіга зазначив, що після зустрічі лідерів України та США можна констатувати все більше усвідомлення американською стороною, в тому числі президентом Дональдом Трампом, що єдиною перешкодою до миру є Росія.

Однією з тем, яку обговорювали Зеленський та Трамп, за словами глави МЗС України, були заморожені російські активи.

Ми дуже сподіваємося що на цьому напрямку буде прогрес, тому що справедливо, аби саме держава-агресор платила за злодіяння, які вона спричинила своєю агресією,

– сказав Сибіга.

Міністр підкреслив, що Україну мають припинити розглядати як буфер, тож наша держава має стати інтегральною частиною європейської, натовської системи протиповітряної оборони.

"Ми маємо отримати достатньо засобів, щоб створити повітряний щит над Україною, який має бути інтегрований з європейським повітряним щитом", – сказав глава МЗС.

Також Андрій Сибіга зазначив, що під час сегмента високого рівня Генеральної Асамблеї ООН окремий трек був у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Наразі він працює зі своїми колегами над наповненням реальним змістом гарантій безпеки.

За словами міністра закордонних справ, перед українською делегацією ще стоїть ініціювання документів в межах 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Одним із таких документів буде резолюція щодо повернення депортованих українських дітей.

Це один з конкретних результатів засідання під головуванням нашої Першої леді у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей,

– зазначив Андрій Сибіга.

Глава МЗС України додав, що цей успішний тиждень високого рівня Генасамблеї ООН додав нової динаміки та нових пріоритетів в українських дипломатичних завданнях.

До речі, колишній заступник генсека НАТО Джеймі Ши розповів в етері 24 Каналу, що Володимир Зеленський має донести Дональдові Трампові дві ключові думки. Зокрема, те, що наратив про неминучу поразку України не відповідає реальності, а також, що Кремль не зацікавлений у припиненні війни.

