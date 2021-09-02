Зеленський у США зустрівся з гендиректором Apple Тімом Куком

Президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом. Під час своєї поїздки він провів низку зустрічей, зокрема з гендиректором Apple Тімом Куком.

Президент України відзначив: Apple надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. Він відзначив, що втішений особистій зустрічі з керівником цього техногіганта.

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Україна хоче спільних проєктів з Apple

Після зустрічі Володимир Зеленський написав у своєму твітері, що Україна зацікавлена у співпраці.

Ми зацікавлені у розширенні присутності Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проєктів,

– написав Володимир Зеленський.

Зеленський порівняв свою команду з Apple

Під час іншої зустрічі – зі студентами та працівниками Стенфордського університету, Володимир Зеленський зазначив, що, ймовірно, найвідомішим виступом цього вишу був виступ Стіва Джобса. Він нагадав, що Apple починав свій шлях у гаражі з божевільних ідей.

Тут він порівняв себе і свою команду: мовляв, колись і він сидів у невеликому офісі і генерував ідеї, в які ніхто не вірив. Згодом він показав свій айфон і розповів про додаток Дія, який на ньому встановлений.

Жоден президент України не залітав до Каліфорнії

Відзначимо, що до цього візиту Володимира Зеленського до Каліфорнії з офіційним візитом не літав жоден президент України. Оскільки саме там зосереджені найбільші IT-компанії та високотехнологічна космічна індустрія, це важливо для діджиталізації України та розвитку співпраці. На цьому наголошував глава МЗС Дмитро Кулеба.

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Це саме те, у чому в України є сильні козирі. Саме тому президент відвідає штат Каліфорнія для того, щоб створити нові можливості для взаємодії США й Україні у цих сферах і залучення нових американських інвестицій в українську економіку,

– додав глава МЗС.

Президент України Володимир Зеленський став другим європейським лідером, який відвідав США з офіційним візитом після інавгурації Джо Байдена.