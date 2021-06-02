На зустрічі з Путіним Байден хоче обговорити кібербезпеку

Президент США Джо Байден під час зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним планує обговорити кібербезпеку. Таке питання він вирішив підняти на тлі останніх хакерських атак у США та за кордоном.
Президенти говоритимуть про кібербезпеку
Про одну з тем розмови політиків розповіла прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Так вона прокоментувала нещодавню хакерську атаку на бразильську компанію JBS та ситуацію з кібербезпекою загалом.
До теми Зустріч Байдена та Путіна не є подарунком Росії, – Білий дім
Ми очікуємо, що це буде одним із питань, які президент Байден обговорить з президентом Путіним на саміті, який пройде через два тижні,
– сказала Псакі.
Вона зазначила, що Вашингтон не виключає застосування заходів у відповідь на кібератаку на компанію JBS.
Що відомо про атаку на JBS
1 червня на бразильську компанію-гіганта, яка займається переробленням м'яса здійснили хакерську атаку. Підприємство припинило роботу в Австралії та США. За день виробництво яловичини у США скоротилося на 22%. Через це в країні прогнозують різке зростання цін на м'ясо.
У Білому домі заявили, що за всіма ознаками хакерське угруповання діяло з Росії. Ймовірно вони хотіли отримати гроші за те, щоб "відкатити" систему до нормального стану. ФБР вже почало розслідувати інцидент, а Вашингтон зв'язався з Москвою щодо цього питання.
Коротко про майбутню зустріч Путіна та Байдена
- Ще у квітні під час телефонної розмови американський президент запропонував російському колезі зустрітися на нейтральній території.
- 25 травня Білий дім та Кремль узгодили зустріч Байдена та Путіна. Вона відбудеться 16 червня у Женеві.
- За словами Псакі, президенти серед іншого обговорять й ситуацію в Україні.