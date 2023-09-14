У КНДР 2 причини допомагати Путіну: в ОП сказали, яку вигоду шукає Кім Чен Ин

Кім Чен Ин приїхав до Росії, щоб зустрітися з Владіміром Путіним. Обидва диктатори зацікавлені в "союзі" Північної Кореї та Росії, адже матимуть з нього кожний свою вигоду.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зазначивши, що Росія має дефіцит певних видів зброї, і Північна Корея готова надати її.

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Зустріч "глобальних гравців"

Росія сьогодні шукає можливість будь-де компенсувати недостатність виробничих потенціалів свого ВПК. І допомагаючи країні-агресорці зі зброєю, Кім Чен Ин вирішує два завдання:

отримати продукти, оскільки Північна Корея настільки "ефективно" працює, що будь-що міняє виключно на продовольчі товари. І вони отримають додаткові зернові можливості , додаткові продукти з Росії;

, додаткові продукти з Росії; показати, що глава Північної Кореї – глобальний гравець. Мовляв, він сидить поряд з Путіним, з іншим "глобальним гравцем", і вони вирішують долі світу.

"Росія ж отримає низку інструментів для продовження ведення війни, для компенсації своїх ресурсних дефіцитів. Насамперед – снаряди, міни і снаряди для РСЗВ", – підкреслив радник глави ОПУ.

Не думали, що матимуть дефіцит снарядів

І хоча Північна Корея, за словами глави ГУР Кирила Буданова вже півтора місяця постачає зброю Росії, а також Іран надає їй дрони, снаряди тощо, у світі є не так багато країн, готових напряму озброювати країну-агресорку.

Є інші країни, які дозволяють Росії отримувати дефіцитну валюту для того, щоб щось закупляти в рамках паралельного імпорту, дозволяють обходити санкції тощо. А ще є "білий" бізнес – з юрисдикцією будь-яких країн, зокрема європейських, які досі працюють на території Росії, і надають можливість їй отримувати податкові доходи. І за рахунок цих доходів вже щось закупляти,

– наголосив Подоляк.

Реакція Україна на "співпрацю" двох диктаторів очевидна: нам необхідно все одно просуватися по лінії фронту, незалежно від того, домовилась Росія з кимось, чи ні.

Якщо подивитись на цю ситуацію з іншого боку, то Росія змушена просити зброю у Північної Кореї через те, що має величезну проблему. Адже коли росіяни заходили на територію України у лютому 2022 року, то навіть не уявляли, що матимуть дефіцит снарядів 152 та 122 міліметрів до класичних радянських гармат.

Вони думали, що їм вистачить повністю засипати всю Україну цими снарядами. Але сьогодні ми вже бачимо, що є певний дефіцит, зокрема і крилатих ракет,

– зазначив радник глави ОПУ.

Михайло Подоляк прокоментував зустріч Путіна та Кім Чен Ина: дивіться відео

Північній Кореї йдуть на поступки

Водночас реакція глобальної спільноти на постачання Північної Кореї зброї Росії доволі стримана.

А що вони можуть, окрім як публічно сказати, що засуджують? Немає жодних інструментів впливу, тому що 20-річні санкції проти Ірану призвели до того, що він має велике виробництво ракет певної дальності, дронів різних модифікацій тощо,

– пояснив Подоляк.

Північній Кореї також всі йдуть на поступки, на його думку, мовляв, це поганий режим, але давайте все ж таки дамо їм трошки зерна, рису, щоб вони не проводили тренування ядерних ракет чи принаймні носіїв ядерних боєголовок.

Михайло Подоляк зауважив, що суттєвих реакцій від світової спільноти і навіть на майданчику ООН на постачання північнокорейської зброї Росії, не варто очікувати.

Що відомо про зустріч Путіна та Кім Чен Ина

Кирило Буданов наголосив, що Північна Корея вже півтора місяця надає Росії зброю . Пхеньян передає Москві снаряди калібру 122 та 152 міліметрів для гармат радянського зразка, ракети для РСЗВ "Град" та певну кількість танкових снарядів.