Почнеться таке, що й не уявити, – Данілов пояснив укріплення кордону з Білоруссю

Україна почала спорудження стіни на кордоні з Білоруссю. Роботи ведуть у кількох прикордонних областях. Зокрема, станом на 11 листопада на кордоні звели вже 3 кілометри стіни.

Як заявив Олексій Данілов в ефірі телемарафону, на кордоні України та Білорусі риють рови, зводять насипи та будуть паркани з колючим дротом. Посилення захисту кордону з Білоруссю відбувається на прикладі Польщі, оскільки існують питання безпеки щодо біженців, пише 24 канал.

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Біженці втікатимуть з Білорусі і Росії

За словами секретаря РНБО, зведення стіни на кордоні є не тільки заходами військової безпеки, а й питанням безпеки біженців. Як зазначає Данілов, коли вони у великій кількості почнуть бігти з Росії та Білорусі на територію цивілізованих країн – це лише питання часу.

За його словами, в Росії найближчим часом може розпочатись таке, що мало хто собі зможе собі уявити. Секретар РНБО додав що робота з украплення кордону вже почалась, буде продовжуватись і ми ні на що не будемо звертати увагу.

Зведення стіни на кордоні з Білоруссю: коротко

За інформацією радника голови ОП Кирила Тимошенка, роботи з укріплення кордону та будівництва стіни тривають у Волинській, Рівненській та Житомирській областях.

Радник Андрія Єрмака підкреслив, що Держприкордонслужба цілодобово моніторить ситуацію на кордоні. Над зведенням стіни працюють органи обласної влади та місцевий бізнес.

Однак зберігається загроза вступу Білорусі у війну. Тривалий час білоруська армія виконує маневри біля українського кордону, а на територію країни прибула частина російських мобілізованих.

Генштаб ЗСУ 11 листопада опублікував звернення до білоруських та російських військових, які на території Білорусі, та закликав їх не вступати у війну проти України, але якщо такий наказ їм віддадуть – здаватися у полон.

Варте уваги – Звернення Генштабу ЗСУ до білоруських та російських військових: дивіться відео