Усі козирі Путін вже використав, – політолог пояснив нікчемне звернення глави Кремля

Російський диктатор Владімір Путін сьогодні, 18 січня, виступив з черговим безглуздим зверненням до населення країни-агресорки. Під час його промови пролунали абсолютно прогнозовані заяви.

Так, очільник Кремля вже сказав усе, що лише можна було. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олександр Антонюк.

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Путін вже використав усі свої козирі

Усі козирі, які можна було використати, Путін вже використав,

– зауважив політолог.

Напередодні очікувалося, що під час звернення російський диктатор оголосить загальну мобілізацію в Росії. Хоч наразі цього не відбулося, але це лише питання часу. Станом на сьогодні росіяни й так проводять приховану мобілізацію в країні.

Однак питання в тому, наскільки російські та білоруські військові центри готові підготувати та забезпечити ту кількість військових, яку країна-агресорка хоче мобілізувати.

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Водночас решта заяв Путіна не містить нічого нового. Стратегія російських загарбників не змінюється – вони прагнуть абсолютно знищити Україну як суверенну державу.

"Терміни "денацифікація" та "демілітаризація" на просту мову перекладаються як геноцид українського народу", – зазначив політолог.

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