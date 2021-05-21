Це аргумент для Конгресу США, – Веніславський про звернення Ради щодо "Північного потоку-2"

Верховна Рада звернулась до Конгресу Сполучених Штатів Америки з проханням запровадити санкції проти всіх учасників будівництва "Північного потоку-2". Звернення підтримали всі політичні сили у парламенті.
Воно стане аргументом для Конгресу. Таку думку в ефірі висловив народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.
Зверніть увагу Як удар "під дих" Україні: що означає гучне рішення США
"Думаю, що наше політичне звернення зможе бути аргументом для тих проукраїнських сил в Конгресі США, які знайдуть додаткові аргументи, щоб це питання винести на найвищий рівень", – наголосив Веніславський.
Позиція США – пошук конструктиву з Росією
За його словами, останні рішення Сполучених Штатів Америки демонструють неоднозначність і непослідовність у їхній політиці.
Це наслідки намагання дійти конструктиву у взаєминах з Росією. Тому що це передує зустрічі Байдена і Путіна,
– сказав Веніславський.
Він зауважив, що водночас офіційні представники США послідовно виступають за територіальну цілісність України і за посилення санкцій проти Росії.Нагадаємо! В мережі з'явилась інформація, що Байден не вводитиме санкції проти "Північного потоку-2". Адміністрація Байдена заявила, що їхня позиція щодо газопроводу не змінилась. Водночас у Сенаті США вимагають запровадження санкцій.
"Думаю, це такі тактичні, дипломатичні кроки, які мають продемонструвати, що західний світ не повністю відштовхує Росію, а намагається знайти якісь точки дотику", – відзначив депутат.
Також він вважає, що за результатами тих перемовин, які відбудуться у червні 2021 року, наступить певне "протверезіння" вищого керівництва США.
Веніславський прокоментував звернення ВР до США: дивіться відео
Звернення Ради до Конгресу США: що відомо
- Інформація про те, що Верховна Рада звернеться до Конгресу США, з'явилась 20 травня.
- Вже 21 травня відповідне звернення ухвалили. За проєкт постанови №5520 проголосували 292 нардепи.
- Згідно з ним, ВР попросила запровадити санкції проти всіх учасників будівництва "Північного потоку-2".