Це аргумент для Конгресу США, – Веніславський про звернення Ради щодо "Північного потоку-2"

Верховна Рада звернулась до Конгресу Сполучених Штатів Америки з проханням запровадити санкції проти всіх учасників будівництва "Північного потоку-2". Звернення підтримали всі політичні сили у парламенті.

Воно стане аргументом для Конгресу. Таку думку в ефірі висловив народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.

Зверніть увагу Як удар "під дих" Україні: що означає гучне рішення США

"Думаю, що наше політичне звернення зможе бути аргументом для тих проукраїнських сил в Конгресі США, які знайдуть додаткові аргументи, щоб це питання винести на найвищий рівень", – наголосив Веніславський.

Позиція США – пошук конструктиву з Росією

За його словами, останні рішення Сполучених Штатів Америки демонструють неоднозначність і непослідовність у їхній політиці.

Це наслідки намагання дійти конструктиву у взаєминах з Росією. Тому що це передує зустрічі Байдена і Путіна,

– сказав Веніславський.

Він зауважив, що водночас офіційні представники США послідовно виступають за територіальну цілісність України і за посилення санкцій проти Росії.

"Думаю, це такі тактичні, дипломатичні кроки, які мають продемонструвати, що західний світ не повністю відштовхує Росію, а намагається знайти якісь точки дотику", – відзначив депутат.

Також він вважає, що за результатами тих перемовин, які відбудуться у червні 2021 року, наступить певне "протверезіння" вищого керівництва США.

Веніславський прокоментував звернення ВР до США: дивіться відео

Звернення Ради до Конгресу США: що відомо