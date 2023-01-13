Це чіткий сигнал невдачі ворога, – Зеленський про розкол усередині Росії
Джерело:Володимир Зеленський
Поразка Росії є неминучою у цій війні, яку вона розв'язала на українських територіях. У цьому, зокрема, впевнений глава нашої держави Володимир Зеленський. Він констатував, що всередині ворожої країни розпочинається розкол.
За словами президента, за 324 дні від початку повномасштабного вторгнення все змінилося для Росії та її керівництва. Зеленський закцентував на тому, що у Кремлі уже гризуться між собою за те, кому приписати якесь нібито "тактичне просування", хоча реальних перемог у "другої армії світу", як відомо, немає.
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Ми повинні не припиняти тиснути на ворога
Очевидно, що Україна у жодному разі не повинна складати зброю та має боротися до останнього. Росії та її терористичному режимові скоро настане неминучий кінець. Варто у це вірити.
Це (суперечки всередині Росії – 24 Канал) чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути на окупанта і щоб завдавати ворогу більших втрат. Дякую всім, хто це забезпечує як на передовій, так і на всіх інших наших фронтах,
– сказав президент.
Водночас він відзначив всіх працівників Служби зовнішньої розвідки нашої держави. Як сказав Зеленський, вони є тими, хто працює зазвичай зовсім непомітно і про кого небагато говорять. Однак вони є тими оборонцями України, які реально наближають дуже вагомі рішення партнерів та, власне, нашу перемогу.
Найважча ситуація – на Сході
- Варто сказати, що упродовж уже багатьох місяців найзапекліші бої точаться на Сході нашої держави, зокрема на Донеччині. Спершу ворог намагався захопити Бахмут, однак згодом сконцентрував зусилля на взятті Соледара.
- Ворожа пропаганда навіть дійшла до того, що почала розповідати про захоплення міста, проте згодом цю інформацію спростували у ЗСУ. Дійшло навіть до того, що цю мантру кремлівських ЗМІ підхопили західні видання.
- Згодом у ЗСУ також наголосили, що під Бахмутом ситуація залишається вкрай важкою, тому зміщувати акцент винятково на Соледар не варто.
- Водночас у пресслужбі 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ розповіли, що цінують життя кожного солдата та інформацію про відступ не підтвердили.