Це чіткий сигнал невдачі ворога, – Зеленський про розкол усередині Росії

Поразка Росії є неминучою у цій війні, яку вона розв'язала на українських територіях. У цьому, зокрема, впевнений глава нашої держави Володимир Зеленський. Він констатував, що всередині ворожої країни розпочинається розкол.

За словами президента, за 324 дні від початку повномасштабного вторгнення все змінилося для Росії та її керівництва. Зеленський закцентував на тому, що у Кремлі уже гризуться між собою за те, кому приписати якесь нібито "тактичне просування", хоча реальних перемог у "другої армії світу", як відомо, немає.

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Ми повинні не припиняти тиснути на ворога

Очевидно, що Україна у жодному разі не повинна складати зброю та має боротися до останнього. Росії та її терористичному режимові скоро настане неминучий кінець. Варто у це вірити.

Це (суперечки всередині Росії – 24 Канал) чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути на окупанта і щоб завдавати ворогу більших втрат. Дякую всім, хто це забезпечує як на передовій, так і на всіх інших наших фронтах,

– сказав президент.

Водночас він відзначив всіх працівників Служби зовнішньої розвідки нашої держави. Як сказав Зеленський, вони є тими, хто працює зазвичай зовсім непомітно і про кого небагато говорять. Однак вони є тими оборонцями України, які реально наближають дуже вагомі рішення партнерів та, власне, нашу перемогу.

Найважча ситуація – на Сході