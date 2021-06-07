Радник Зеленського пояснив, звідки взялися чутки про нібито відмову Байдена від зустрічі

В українському інформаційному просторі почали ширитися чутки про те, що Білий дім передумав запрошувати Володимира Зеленського у Вашингтон після зміни керівництва "Нафтогазу". Радник президента України зі співпраці із США назвав цю заяву "порожньою сенсацією з нічого".

У коментарі 24 каналу радника Зеленського Енді Мак наголосив, що таке припущення поширило американське видання з посиланням на непідтверджене анонімне джерело.

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Мак заявив, що це ніколи не мало будь-якого офіційного підтвердження.

Цього ніколи не було в публічній чи непублічній комунікації між нашими державами на будь-якому рівні. Тим більше за 2 дні після зміни у "Нафтагозі" держсекретар США Блінкен офіційно заявив про офіційний візит до Києва і цей візит успішно відбувся,

– зауважив Енді Мак.

Однак низка ЗМІ, за словами Мака, поставили це у заголовки, адже ситуація виглядає скандально. Водночас він повідомив, що інформацію про нібито небажання Байдена зустрічатися із Зеленським вже спростували у "найкращій з можливих способів".

"Під час розмови президентів України та США Джо Байден запросив Володимира Зеленського відвідати у липні Вашингтон. Це демонструє стовідсоткову конструктивність відносин між нашими державами та відсутність будь-яких перепон для контактів двох лідерів, які періодично "вкидаються" в українські медіа чи поширюються там", – підсумував Мак.

Головні тези з розмови Зеленського та Байдена

Лідер США наголосив, що він "твердо відстоюватиме суверенітет України " на зустрічі з Володимиром Путіним в Женеві, яка має відбутися 16 червня.

" на зустрічі з Володимиром Путіним в Женеві, яка має відбутися 16 червня. Політики говорили про енергетичну співпрацю та газопровід "Північний потік-2". У цьому контексті Джо Байден запевнив у безпекових гарантіях зі сторони США.

Натомість Володимир Зеленський детально розповів про прогрес України на шляху реформ та наші рішучі плани щодо деолігархізації.