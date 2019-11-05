22:47
5 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни відроджують ідола замість Вови. Путін присів на стакан
      Вєсті Кремля
      22:39, сьогодні
      Вєсті.UA: Ляшко звернувся до Зеленського. Тищенко знов у центрі скандалу
      Вєсті.UA
      19:31, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Звідки будуть брати гроші на збільшення бюджету: відповідь експертки

      184 Читать новость на русском

      Про плюси і мінуси проєкту бюджету на 2020 рік та звідки братимуть гроші на виплати – в ефірі 24 каналу розповіла заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко.

      – Можу з вами посперечатися, адже все, що добре для економіки, добре для країни. Якщо зростає економіка, то зростають і доходи людей і відповідно податки, які ці люди сплачують, і зростає можливість держави виплачувати якісь субвенції, пенсії, допомогу малозабезпеченим тощо.

      Читайте також: Кабмін представив проєкт Держбюджету-2020 до другого читання: основні цифри

      – Насправді, це збільшення невелике. Я чула, що казали урядовці, що близько 140 різних і виплат, і штрафів, і зарплат є прив’язаними до цього прожиткового мінімуму. Вони хочуть подати законопроєкт, який від прожиткового мінімуму розміри всіх цих виплат відв’яже і тоді можна буде побачити, що в Україні прожитковий мінімум не дві тисячі гривень, а трохи більше.

      Чи будуть офіційні ціни в бюджеті співпадати з реальними?

      – Держава завжди розраховується реальними грошима від податків, запозичень чи інших джерел, зокрема прибутку Нацбанку та «Нафтогазу».

      – Щодо прожиткового мінімуму, то лише якщо це робити через державні політики, тобто через залучення людей до ринку праці, через соціальні виплати, через субсидії на покриття комуналки. Тобто це реально зробити, якщо ми дивитимемося правді в очі, і якщо державна політика буде розумна і ставитиме перед собою мету, виражену в цифрах.

      Бюджет, цифри, Кабмін, уряд, кошторис
      Основні цифри проєкту Держбюджету на 2020 рік

      Плюси і мінуси бюджету-2020

      – Мені особисто подобається те, що до першого і другого читання бюджети є досить стриманими, зростання доходів консервативне, не закладені амбіційні плани по зростанню ВВП на 5-6 відсотків, а закладене більш-менш реалістичне зростання у 3,7 відсотка.

      Читайте також: Як втримати долар на рівні 27 гривень: пояснення експерта

      – Більше того, держава перерозподілятиме через загальнодержавні фінанси бюджет на державні, місцеві ради та пенсійні фонди тощо близько 40% ВВП. Це нижче, ніж було у 2018 році. Тобто це означає те, що більше коштів залишається в приватному секторі – власникам і це буде ефективніше.

      – А друге – це стриманий бюджет на дефіцит на рівні 2 відсотки від ВВП і це добре, що його не роздувають. До поганих речей я б віднесла фінансування цього дефіциту. Адже в першому читанні передбачалося це за рахунок запозичень і на 5 мільярдів гривень.

      blog_ava
      Закупівля неякісних бронежилетів для ЗСУ: оголошено підозру 5 високопосадовцям Міноборони
      сьогодні
      9153
      Теги: Новини України Новини політики Бюджет 2020 Ціни Бюджет Новий уряд
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 5 листопада: оновлений бюджет, корупція в Міноборони та вбивця Кирила Тлявова
      сьогодні , 22:15 Головні новини 5 листопада: оновлений бюджет, корупція в Міноборони та вбивця Кирила Тлявова
      Анастасія Зазуляк 332
      С пластиковыми карточками, но без терминалов: особенности банковской системы Луганска
      сьогодні , 22:00 С пластиковыми карточками, но без терминалов: особенности банковской системы Луганска
      Ольга Черненко 139
      Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      6 листопада , 10:00 Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      611
      Світязь зникає: чому раптом висохло найглибше озеро України
      сьогодні , 21:00 Світязь зникає: чому раптом висохло найглибше озеро України
      Світлана Попова 8019
      Імпічмент Трампа – процес пішов: що може втратити Україна?
      сьогодні , 20:01 Імпічмент Трампа – процес пішов: що може втратити Україна?
      Інна Жолобович 5128
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук