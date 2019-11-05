Звідки будуть брати гроші на збільшення бюджету: відповідь експертки

Про плюси і мінуси проєкту бюджету на 2020 рік та звідки братимуть гроші на виплати – в ефірі 24 каналу розповіла заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко.

– Можу з вами посперечатися, адже все, що добре для економіки, добре для країни. Якщо зростає економіка, то зростають і доходи людей і відповідно податки, які ці люди сплачують, і зростає можливість держави виплачувати якісь субвенції, пенсії, допомогу малозабезпеченим тощо.

Читайте також: Кабмін представив проєкт Держбюджету-2020 до другого читання: основні цифри

– Насправді, це збільшення невелике. Я чула, що казали урядовці, що близько 140 різних і виплат, і штрафів, і зарплат є прив’язаними до цього прожиткового мінімуму. Вони хочуть подати законопроєкт, який від прожиткового мінімуму розміри всіх цих виплат відв’яже і тоді можна буде побачити, що в Україні прожитковий мінімум не дві тисячі гривень, а трохи більше.

Чи будуть офіційні ціни в бюджеті співпадати з реальними?

– Держава завжди розраховується реальними грошима від податків, запозичень чи інших джерел, зокрема прибутку Нацбанку та «Нафтогазу».

– Щодо прожиткового мінімуму, то лише якщо це робити через державні політики, тобто через залучення людей до ринку праці, через соціальні виплати, через субсидії на покриття комуналки. Тобто це реально зробити, якщо ми дивитимемося правді в очі, і якщо державна політика буде розумна і ставитиме перед собою мету, виражену в цифрах.



Основні цифри проєкту Держбюджету на 2020 рік

Плюси і мінуси бюджету-2020

– Мені особисто подобається те, що до першого і другого читання бюджети є досить стриманими, зростання доходів консервативне, не закладені амбіційні плани по зростанню ВВП на 5-6 відсотків, а закладене більш-менш реалістичне зростання у 3,7 відсотка.

Читайте також: Як втримати долар на рівні 27 гривень: пояснення експерта

– Більше того, держава перерозподілятиме через загальнодержавні фінанси бюджет на державні, місцеві ради та пенсійні фонди тощо близько 40% ВВП. Це нижче, ніж було у 2018 році. Тобто це означає те, що більше коштів залишається в приватному секторі – власникам і це буде ефективніше.

– А друге – це стриманий бюджет на дефіцит на рівні 2 відсотки від ВВП і це добре, що його не роздувають. До поганих речей я б віднесла фінансування цього дефіциту. Адже в першому читанні передбачалося це за рахунок запозичень і на 5 мільярдів гривень.