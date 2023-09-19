Знищена окупантами: військові показали, який зараз вигляд має звільнена Кліщіївка

У 5 окремій штурмовій бригаді оприлюднили відео зі звільненої Кліщіївки під Бахмутом. Селище фактично знищене російськими окупантами.

Відповідне відео опублікувала пресслужба бригади. Українські військові зауважили, що окупанти "не шкодують снарядів, знищуючи міста та села, все те, що близьке і рідне українцям".

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Але ЗСУ, крок за кроком звільняють від окупантів нашу землю, і дуже скоро рани на тілі нашої країни загояться, а ворога буде знищено!,

– зазначили у повідомленні.

На відео можна побачити зйомку з дрона та загальний вигляд селища, у якому не залишилося жодної цілої будівлі.

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