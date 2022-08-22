Звільнені з полону захисники "Азовсталі" дають пресконференцію: онлайн-трансляція

Захисники "Азовсталі", яких звільнили з полону, дають пресконференцію. Говоритимуть бійці з позивними "Вікіпедія", "Манго" та "Вишня".

Відповідну інформацію оприлюднили на сторінках захисників Маріуполя у соціальних мережах. Конференція запланована на 16 годину 22 серпня.

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Захисники "Азовсталі" дають пресконференцію

Про жахливі злочини окупантів, які бачили на власні очі та відчували на собі в полоні, сьогодні на брифінгу розкажуть азовці, що повернулися на підконтрольну Україні територію внаслідок обміну військовополоненими,

– анонсували захисники Маріуполя.

Також захисники "Азовсталі" зроблять заяву щодо судилища над захисниками Маріуполя. На пресконференції говорять:

Владислав Жайворонок з позивним "Вікіпедія" – захисник Маріуполя, який перебував у полоні окупантів і був важко пораненим;

Денис Чепурко з позивним "Манго";

а також "Вишня".

Пресконференція оборонців "Азовсталі" та заява військових щодо судилища над захисниками Маріуполя: дивіться відео

Встромляли голки в рани, катували водою, – "Вікіпедія" про полон і псевдолікування

Владислав Жайворонок виконував бойові завдання з 24 лютого й до ночі, коли вирішили евакуювати захисників "Азовсталі". Тоді "Вікіпедія" був важко поранений.

Після евакуації він 1,5 місяці був у лікарні номер 15 в Донецьку. Він розповів, що росія використовує всі можливі засоби тиску на українських військових.

"росія не шукає правди, а вирішує, що буде правдою. Під цю "правду" починає підтягувати те, що вона видає як факти. У нашому випадку росії був необхідних факт, що нас якось лікували. Але фактично це не було лікування. Це було збереження життя. Щоб ми дожили до моменту, коли нас обміняють", – розповів "Вікіпедія".

Владислав Жайворонок розповів, як росія тиснула на бійців:

насамперед психологічно – не було зв'язку з рідними чи навколишнім світом, бійцям постійно говорили, що нібито вони "нікому не потрібні та програють" у війні;

допити були ще до того, як бійцю дали антибіотики після ампутації кінцівки.

Хлопці, які там були, отримували значні тортури. Комусь голки встромляли в рани, когось катували водою. Деякі хлопці отримували недостатньо лікування внаслідок недостатньої кількості медикаментів у противника або недостатньої кількості знань,

– розповів український захисник.

Він додав, що бійці отримували або мінімум медикаментів, або не отримували зовсім. Аналогічна ситуація була і з медичною допомогою.

Били палицями, погрожували, ламали ребра, – Денис про "умови" в Оленівці

Звільнений з полону боєць "Азовсталі" Денис Чепурко з позивним "Манго" в боях за Маріуполь втратив руку, мав осколкове поранення у ногу. Його евакуювали в 120 колонію в Оленівку. Він перебував у полоні.