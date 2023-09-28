Дозволяє розв'язувати комплекс завдань: наскільки важливе звільнення Андріївки та Кліщіївки

Збройні Сили у вересні 2023 року звільнили Кліщіївку й Андріївку на Донеччині. Деокуповані населені пункти мають важливе стратегічне значення, тож росіяни намагаються повернути втрачені позиції.

Військовий експерт Юрій Федоров розповів 24 Каналу, настільки близька перспектива виходу на панівні висоти біля Бахмута й оперативного оточення міста.

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Контроль над висотами та залізничною дорогою

На топографічній карті, де зображують висоти, видно, що Кліщіївка розташована у підніжжя витягнутої з півдня на північ гряди висот. На них дуже вдало з військового погляду можна розташувати артилерійські батареї, які накривають практично весь Бахмут й лінію комунікацій, зокрема дороги, по яких іде логістичне забезпечення ворожого угруповання у Бахмут.

Контроль над Кліщіївкою забезпечує відносну безпеку тих артилерійських систем, які буду розміщені над населеним пунктом. От в цьому власне й сенс боїв за Кліщіївку й значення того, що населений пункт опинився під контролем ЗСУ,

– сказав Федоров.

Щодо Андріївки й інших населених пунктів поруч з Бахмутом, то тут мова швидше іде не про контроль над висотами, а про контроль над залізничною дорогою, яка проходить через них.

Залізнична дорога розташована у зоні бойових дій, тому вантаж нею ніхто не доставляє, однак цей насип завжди є хорошою основою для того, щоб використовуючи її, організувати лінію оборони. Саме так робили російські загарбники,

– зазначив військовий експерт.

Насип від залізничної дороги є зручним рубежем для оборони. Прорив цієї лінії дозволяє Збройним Силам більш вільно виходити на оперативний простір на схід від Андріївки, Кліщіївки й північніше від Курдюмівки.

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