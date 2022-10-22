Залишилося зовсім трохи: скільки населених пунктів Харківської області досі під окупацією Росії
Збройні Сили України продовжують звільняти окуповані Росією землі. Зокрема, поступово, але успішно триває деокупація Харківської області.
Про це розповіла кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко. В області залишається все менше населених пунктів, які контролюють російські загарбники.
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Станом на сьогодні під окупацією залишається менш ніж 2% території Харківської області.
Ще позавчора було окуповано 2% Харківщини. Тепер трішки більше, ніж 1,5%. Йдеться приблизно про 35 населених пунктів, які ще перебувають під окупацією росіян,
– сказала Черненко.
Окупанти намагаються наступати на кордоні з Харківщиною
Водночас росіянам дуже важко усвідомити свою поразку. Російські окупанти не заспокоюються на кордонах Харківської області.
Протягом минулої доби була мінімум одна спроба наступу на ЗСУ у районі села Тернова, яке входить до Липецької громади. Однак українські військові вдало відбили наступ,
– зазначила журналістка.
Окупанти, отримавши "на горіхи" від Збройних Сил України, відійшли на свої позиції. При цьому не усі росіяни повернулися – під час невдалої спроби наступу окупанти зазнали втрат.
Анна Черненко розповіла про наслідки атаки окупантів на Харківщині: дивіться відео
Деокупація українських земель: головне
- Наступ Збройних Сил України триває. Від його початку українські захисники звільнили вже понад 600 міст та сіл. Йдеться про 551 населений пункт на Харківщині та 88 – на Херсонщині.
- Зараз у деокупованих районах цих областей тривають відновлювальні роботи. Ремонтують першочергово критичну інфраструктуру міст і сіл, що вийшли з-під ворожої окупації.
- На деокупованих територіях Харківщини триває розмінування. Влада наголошує, що там досі небезпечно. Є місця, де росіяни закладали міни через кожні пів метра.
- Під натиском ЗСУ росіяни готуються до оборони в окупованому Херсоні. Місто вже залишила значна частина населення. Російські військові, які залишилися, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Таким чином окупанти готують Херсон до вуличних боїв.
- Водночас на Луганщині контрнаступ ЗСУ сповільнився. Колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак розповів, що наші військові зараз зосередилися на тому, щоб знайти "слабкі місця" в обороні загарбників.