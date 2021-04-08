В Україні зняли документальний фільм про звільнення Харківської обласної державної адміністрації від сепаратистів. У ньому покажуть хронологію подій 8 квітня 2014 року.

Прем'єра фільму відбудеться на 24 каналі вже 11 квітня о 22:00. Документальну стрічку створено українською кінокомпанією Mainstream Pictures разом з Міністерством культури та інформаційної політики і Міністерством внутрішніх справ.

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Фільм присвячений подіям 8 квітня 2014 року. Тоді бійці Калиніського полку Національної гвардії вписали нову сторінку в історію України.

За лічені хвилини силовики звільнили будівлю Харківської обласної держадміністрації від озброєних проросійських сепаратистів. Цим військові запобігли створенню чергової самопроголошеної республіки.

Про деталі масштабної спецоперації розкажуть міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та ескомандувач Національної гвардії Степан Повторак.

Анонс документального фільму "Звільнення Харківської ОДА": дивіться відео