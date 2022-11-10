У Пентагоні проаналізували "відхід" росіян із Херсона: чи справді відступають окупанти

Росія оголосила про буцімто відведення своїх сил з тимчасово окупованого Херсона. Ситуацію на Херсонщині проаналізували в Міноборони США.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що США дійсно фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. При цьому він наголосив, що відступ росіян може тривати кілька тижнів.

До теми Чи може виведення російських військ з Херсона бути пасткою: відповідь аналітиків ISW

Росія виводить близько 30 тисяч військових

Зокрема, йдеться про відведення 20 – 30 тисяч російських військових із західного берега Дніпра, що займе дні чи тижні.

Прямо зараз ранні індикатори говорять про те, що вони роблять те, що кажуть, і ми бачимо ці ранні індикатори,

– сказав американський генерал.

При цьому Марк Міллі вислов думку, чому росіяни вирішили відвести свої сили з Херсона. Окупанти, ймовірно, хочуть відновити оборонні рубежі.

"Я вважаю, що вони роблять це, щоб зберегти свої сили, щоб відновити оборонні рубежі на південь від річки, але це ще належить з'ясувати", – сказав він.

Дивіться також Як окупанти відводять війська від Херсона: пропагандисти опублікували відео

Що відомо про "відступ" окупантів з Херсона

Командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін 9 жовтня оголосив, що їх армія вимушено залишає Херсон. Окупанти буцімто відводять війська на лівий берег Дніпра.

Проте в Генштабі ЗСУ поки не підтверджують відступ росіян. У ЗСУ не виключають провокацій з боку окупантів та створення хибного враження про їх справжні наміри.

В Офісі Президента заявили, що в Херсоні наразі немає відведення російських військ. Навпаки Росія докидає мобілізованих. У МВС заявили, що Україна звільнить Херсон, однак діятиме обережно.

Варто подивитися – причини відступу окупантів з правого берега: дивіться відео