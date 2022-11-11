Макрон українською мовою привітав херсонців зі звільненням міста

Для України 11 листопада – історичний день. Збройні Сили України нарешті звільнили окупований Росією Херсон. Президент Франції Еммануель Макрон написав святкове привітання.

Зробив він це українською мовою. Текст привітання він оприлюднив у своєму твітері.

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"Я вітаю повернення Херсона Україні", – написав він.

Макрон наголосив, що деокупація українського міста є важливим кроком на шляху до повного відновлення її суверенних прав. Він також наголосив, що Франція продовжить підтримувати громадян України.

Як Франція допомагає Україні протистояти агресору

Франція планує передати Україні ще шість гаубиць Caesar. Повідомляють, що військова допомога має прибути до країни найближчими тижнями.

У жовтні Себастьян Лекорню пообіцяв, що Франція передасть Україні системи протиповітряної оборони Crotale. Він зазначив, що ракетні батареї ППО Crotale будуть корисними для ЗСУ в боротьбі з безпілотниками та проти бомбардувань з повітря.

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