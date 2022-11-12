Скільки триватиме зачистка у Херсоні: прогноз Міноборони

Попри те, що ЗСУ вже офіційно зайшли у Херсон, наші захисники ще мають зачистити місто. Цей процес може тривати не один тиждень.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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За її словами, зачистка Херсона після звільнення від російських окупантів може тривати кілька тижнів, проте українським силам відомі всі колаборанти і зрадники у деокупованих населених пунктах. Маляр підкреслила, що людям здається, ніби звільнення – це зайшли, поставили прапор і все. Насправді, пояснила заступниця міністра оборони, звільнення українських територій – це переважно стабілізаційні заходи, і вони іноді тривають тижнями.

Вона зазначила, що насамперед необхідно провести розмінування територій, а також "відпрацювати" по колаборантах та окупантах.

Перше, що потрібно буде зробити, це розмінування. Убезпечити територію. І саме тому ми звертаємося до людей і зокрема до журналістів, які хочуть дуже оперативно повідомляти інформацію: без дозволу командувача, який є на місці, не варто нікуди рухатися. Тим більше поперед військових. Тому, що це дуже небезпечно для життя,

– наголосила Маляр.

Україна знає прізвища всіх зрадників

Вона додала, що Міноборони виступає за притягнення зрадників та окупантів до відповідальності, де це можливо. Крім того, росіяни поповнюватимуть український обмінний фонд.

"Нам відомі всі прізвища людей, які пішли на співпрацю з ворогом. З кожним з них проводитиметься робота згідно із законом. Щодо окупантів – у нас відкриваються провадження проти них", – підтвердила Маляр.

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що російські окупанти перевдягалися в цивільне протягом 2 тижнів. Це не повинно розслабляти, а навпаки – зосереджувати всі сили українських захисників.

На звільнених територіях можлива робота диверсійних груп. Саме тому, за словами Гуменюк, Сили оборони не поспішають оголошувати про свої успіхи на інших напрямках та в населених пунктах.

Звільнення Херсона: головне

11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в місто, а шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії. Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Раніше у мережі опублікували відео з машини росіян, які їдуть з Херсона. На записі окупанти жаліються на тиск з боку українських військ і буквально плачуть через від'їзд на свою Батьківщину.

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