Херсон вдома – люди 8 місяців чекали: Офіс Президента опублікував потужні фото

Херсон був в окупації 256 днів. У п'ятницю, 11 листопада, у місто зайшли українські військові.

Жителі Херсона радо зустрічали українських захисників. Херсонці зібралися на площі Свободи, аби особисто подякувати нашим воїнам.

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"8 місяців, щодня йшла боротьба за кожен сантиметр нашої землі"

Місцеві скандували "ЗСУ", радо обіймали наших воїнів та фотографуються з ними. На площі, де російські окупанти ще на весні розганяли проукраїнські мітинги автоматними чергами, знову замайоріли синьо-жовті прапори.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі опублікував щемливі світлини зі звільненого Херсона.

Херсон вдома! Люди чекали на нас 8 місяців. 8 місяців, щодня йшла боротьба за кожен сантиметр нашої землі! І ось ми тут! Попереду багато роботи – розмінування, стабілізаційні дії, ремонти мереж. Все це зробимо! Все відбудуємо та відновимо!

– написав Тимошенко.

Тимошенко наголосив, що Україна звільнить всіх наших людей з російської окупації.

Як місцеві зустрічали ЗСУ: дивіться фото

Зазначимо, що жителі Херсону й далі продовжують зустрічати українських військових у центрі міста. У мережі оприлюднили кадри з площі Свободи 12 листопада.

На відео видно, як місцеві зібралися в центрі, аби зустріти наших захисників. Зокрема, херсонці взяли з собою синьо-жовті прапори.

Як росіяни тікали на лівий берег

Тікаючи на лівий берег, окупанти знищили все, що тільки можна, аби спаскудити життя мешканців. Зокрема, знищили критичну інфраструктуру.

Загарбники повністю знищили енергосистему Херсона. Тому у регіоні серйозні проблеми з електропостачанням. Скільки знадобиться часу для відновлення, наразі достеменно невідомо. Усе залежить від характеру руйнувань.

У ДТЕК готові надати людей, техніку та матеріали для того, щоб допомогти якомога швидше відновити енергетичну інфраструктуру на звільненій території Херсонської області.

Також загарбники підірвали 7 важливих мостів. Ймовірно, вони сподівались, що це зменшить натиск ЗСУ.

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