Спецпідрозділ Нацполіції зачищає завод у Херсоні: ексклюзивні кадри

9 листопада з'явились повідомлення, що українські бійці активно просуваються на Півдні. Тоді у Росії заявили, що відводять свої війська з правобережжя Херсонщини.

Спецпідрозділи Нацполіції зачищають завод у деокупованому Херсоні

Вже 11 листопада українських військових помітили на околицях Херсона, того дня у місті замайорів синьо-жовтий стяг. Наразі в області та самому місті відбувається зачистка території. Один зі спецпідрозділів Національної поліції України показав, що залишив по собі "рускій мір" на херсонському заводі.

Головне Візит президента та підняття Державного прапора: що відбувається у Херсоні

Так, проєкт "Український Свідок" показав, як підрозділ ТОР Управління поліції Херсонської області та ТОР міста Одеса зачищає завод у звільненому від російських окупантів Херсоні.

В оперативному порядку почалися роботи по "зачистці" міста. Місцеві жителі охоче співпрацюють зі службовцями. Саме завдяки орієнтуванню одного з херсонців, знімальній групі разом із поліцейськими вдалося потрапити на акумуляторний завод "САДА". Колись це було місце дислокації російського ворога – там знайшли медикаменти, патрони, воду й навіть кавун.

Як спецпідрозділ Нацполіції зачищає завод у Херсоні / Фото "Український свідок"

Зазначається, що Нацполіція та військові продовжать проводити фільтраційні заходи, зокрема:

розміновувати місто;

ловити перевдягнених росіян, які не встигли втекти;

повертати місто до нормального життя.

Дивіться більше – як спецпідрозділ Нацполіції зачищає завод у Херсоні: відео

Зачистка деокупованої Херсонщини

12 листопада аналітики ISW заявили, що на правому березі Дніпра досі залишаються російські військові. Вони переодяглися в цивільне й ховаються від ЗСУ. Таким чином, окупанти намагаються втекти.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що на зачистку області підуть тижні. Найперше наші військові мають розмінувати території та викрити всіх колаборантів. Їхні імена вже відомі.

Президент Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений Херсон

Варте уваги – Зеленський прибув у звільнений Херсон: дивіться відео

. Його візит відбувся всього лиш на 4-ий день після деокупації міста.