Ленд-ліз від росіян: яку техніку залишили окупанти під час втечі з Херсона

Українські військові здобули певну кількість російської техніки на звільнених територіях Херсонщини. Загалом окупанти залишили досить багато трофеїв після себе.

Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. Він зауважив, що російські загарбники просто кидали важку техніку, оскільки у них не було пального.

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Чому окупанти кидали важку техніку на Херсонщині

Молчанов розповів, що російські окупанти залишили цілими застарілі танки Т-62. Не виключено, що вони були заміновані, але дізнатися про це напевно можна лише у наших військових.

Вони використовувалися росіянами як стаціонарні вогневі точки, такі собі сталеві доти. На них не було пального,

– заявив херсонський активіст.

Він зауважив, що росіяни, до речі, зараз визнають неофіційно, що весь їхній план з евакуації майна та військової техніки був зірваний через те, що не було доставлено в потрібній кількості дизельного пального. Тому вони кидали важку техніку, яка в них була.

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Росіяни продовжують казати – "втрат немає"

Молчанов зазначив, що у російських загарбників узагалі було недостатньо важкої техніки для наступу. Тож саме через брак палива це була переважно легка піхота.

Цей брак зіграв із ними нарешті потрібний нам із вами злий жарт. Вони тікали на цивільному транспорті, частково його кидали, частково – топили,

– сказав активіст.

Тобто, за його словами, можна сказати, що окупанти залишили досить багато трофеїв. Незрозуміло, чому наше Оперативне командування "Південь" і Генеральний штаб не роблять із цього таку собі піар-акцію, тому що зараз треба правдою "перебивати" тренд росіян про те, що вони нібито всіх своїх вивели та перемістили техніку.

Адже, додав Молчанов, представник міністерства оборони Росії Ігор Конашенков укотре повторив фразу, яка вже навіть у російських глядачів викликає посмішку, що начебто "втрат немає". Тобто, виходить, що 3 тисячі солдатів, яких вони "загубили" в той чи інший спосіб, – це не втрати.

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