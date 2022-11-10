Росія хоче зробити з Херсона "місто смерті": мінують все та готують артилерію для руйнації

Напередодні загарбники заявили, що відводитимуть свої війська з правого берега Херсонщини. В Офісі Президента розповіли, що нині в окупованому регіоні росіяни мінують усе, що можна.

Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк. Таким чином, це вкотре доводить жорстокість та цинічність "другої армії світу".

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Росія хоче зробити з Херсона "місто смерті"

За словами Подоляка, нині Росія хоче зробити Херсон "містом смерті". Російські військові мінують усе, що можуть: квартири, каналізацію. А артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни.

Такий вигляд має "русский мир": прийшли, пограбували, відсвяткували, убили "свідків", залишили руїни, пішли,

– підкреслив радник глави ОП.

До речі, Подоляк скептично ставиться до заяв росіян. Він зауважив, що у самому Херсоні зараз не фіксують відведення російських військ. Росія навпаки перекидає туди мобілізованих та завозить зброю. Крім того, країна-агресорка паралельно будує фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра.

Яка нині ситуація на Херсонщині

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