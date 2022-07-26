Деякі звільнені від ворога села на Херсонщині – знищені

Українські військові поступово звільняють від окупантів населені пункти в Херсонській області. Частина сіл на Херсонщині після деокупації – знищені.

У селах Калинівка та Велика Олександрівка – критична ситуація

Джерела 24 каналу в Херсонській ОВА розповіли, що на території Бериславського та Каховського районів продовжуються бойові дії. Повідомляється, що у звільнених селах – важка ситуація і деякі з них – знищені.

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Критична ситуація у селах Калинівка та Велика Олександрівка. У Херсонській ОВА розповіли, що в степових селах та тих, через які проходить річка Інгулець, – десятки знищених будинків і жодної вцілілої інфраструктури.

Також одне з головних питань Херсонської області – початок нового навчального року. Окупанти анонсують на всю Херсонщину відкриття трохи більше 20 навчальних закладів.

Яка ситуація на Херсонщині

Українські військові створюють передумови для контрнаступу в Херсонській області. ЗСУ вдарили по трьох мостах, що спричинило проблеми з логістикою для росіян. Під вогнем опинилися Антонівський, Дар'ївський міст, а також міст через греблю Новокаховської ГЕС.

Наразі ЗСУ тримають під вогневим контролем логістичні маршрути ворога на Херсонщині. Окрім того, наші війська завдають ударів по військових базах і складах окупантів. Українські сили фактично "перекрили" постачання важкої техніки росіян на правобережжя Херсонщини.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що на фронті настав переломний момент на користь ЗСУ. Він прогнозує, що ЗСУ звільнять Херсонщину до вересня. Хлань констатував, що українські військові переходять від оборони до контрнаступу.

Президент Володимир Зеленський також інформував, що ЗСУ впевнено рухаються та проганяють окупантів на Херсонщині.

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