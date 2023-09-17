Втратили кілька бригад: у ЗСУ розповіли про втрати окупантів під Кліщіївкою

Українські військові звільнили селище Кліщіївка на Бахмутському напрямку. Під час боїв ворог втратив значну частину особового складу та техніки.

Родіон Кудряшов, майор, заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ в етері телемарафону розповів, що у боях за Кліщіївку, Курдюмівку та Андріївку ворог зазнав суттєвих втрат. За його словами, мовиться про кілька бригад.

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Втрати ворога досить великі

Родіон Кудряшов зазначив, що втрати, яких ворог зазнає на цьому відрізку, досить великі для нього, проте є одне "але". Військовий наголосив, що не варто забувати про те, якою ціною нам даються кроки вперед.

Це втрати серед нашого особового складу. Наші військові є важливішими,

– сказав він.

17 вересня стало відомо, що українські військові звільнили селище Кліщіївка, за яке точилися запеклі бої. Ворог продовжує намагатись повернути собі контроль та використовує там всі можливі засоби бойового ураження.

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