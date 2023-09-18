Повертаємо своє: Кліщіївку звільняли не лише військові, а й бригада поліції

Українські захисники 17 вересня звільнили Кліщіївку. Зокрема, участь у боях брала бригада Національної поліції "Лють".

Битва за місто була тяжкою. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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У звільненні Кліщіївки брала участь бригада "Лють"

Захисники звільнили Кліщіївку від російських окупантів.

Повертаємо своє. Бійці бригади Національної поліції "Лють" разом із воїнами 80-ої ОДШБр та 5-ої ОШБр внаслідок тяжких боїв прогнали російських окупантів та повернули український прапор у звільнену Кліщіївку. Пишаємося!

– наголосив Клименко.

Дивіться відео від бійців

Також звільнення міста прокоментувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Кліщіївку звільнили. Але ворог все ще прагне повернути втрачені позиції. Тому сьогодні весь день доводилось відбивати ворожі атаки", – зауважила посадовиця.

За її словами, дякувати варто бійцям:

80 бригади ДШВ,

5 окремої штурмової бригади,

легендарної 95 бригади,

Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють".

Що відомо про Об'єднану штурмову бригаду Нацполіції "Лють" Це воєнізований підрозділ Департаменту поліції особливого призначення нового зразка. У січні 2023 року МВС почало формування штурмових бригад "Гвардія наступу" – це бригада Нацполіції "Лють", бригада Держприкордонслужби "Сталевий кордон" та 6 бригад Нацгвардії. Основу підрозділів склали чинні поліцейські, прикордонники та нацгвардійці.

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Звільнення Кліщіївки: коротко