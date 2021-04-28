Звільнення Коболєва могло бути умовою для зустрічі з Путіним, – Фурса

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Голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва звільнили з посади 28 квітня. Це трапилось абсолютно незаконно. Ймовірно, для цього були незаконні причини та мотиви певних осіб.

Джерело:

24 канал

Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він зауважив, що звільнення показали "під завісою" звітності "Нафтогазу", яка продемонструвала збиток у 2020 році. Однак це точно не причина, адже все дуже легко пояснити.

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Фурса назвав 2 ймовірні причини звільнення:

  • можливо, зараз на рахунках "Нафтогазу" є 2 мільярди доларів, до яких хтось дуже сильно хоче дістатися;
  • можливо, це одна з умов зустрічі з Путіним, адже звільнення Коболєва – це радість для російського "Газпрому".

"Реальних причин не було, окрім бажання", – наголосив інвестиційний банкір.

Звільнення є незаконним, – Фурса

Інвестиційний банкір впевнений, що звільнення було незаконним. Кабмін не мав на це права.

"Єдиною можливістю звільнити Коболєва, у якого є чинний контракт, є подання Наглядової ради. Вона мала прийняти рішення, що Коболєв незадовільно працює, і подати його у Кабмін", – сказав Фурса.

Водночас процедуру вирішили обійти – визнали незадовільною і роботу Наглядової ради, і роботу "Нафтогазу".

Так воно не працює. Навіть якщо вони хотіли просто розігнати Наглядову раду, яка буцімто їм заважає, то вони б мали дочекатись нової, яка б подала Коболєва на звільнення,
– пояснив Фурса.

В кого були мотиви для звільнення

За словами інвестиційного банкіра, у певних осіб були мотиви для звільнення Коболєва. Зокрема, у Юрія Вітренка, якого призначили новим очільником "Нафтогазу".

"Це справа його життя останні кілька років – помститися Коболєву. У нього це особисте", – заявив Фурса.

Довідка. Вітренко колись був близьким соратником Коболєва. Невідомо чому, але останні кілька років вони ворогують. Вітренко пояснював, що стосунки начебто погіршились через розбіжності у політиці та розвитку видобутку енергоресурсів.

Також, як запевнив експерт, бажання було у Фірташа і його компанії, адже Коболєв воював з ними за ринок газу. Також мотиви є у "Газпрому".

"Хто ще в українській владі вирішив, що Нафтогаз – це ласий шматок, я не можу сказати. Однак, судячи з усього, це було десь на горі", – підсумував Фурса.

Фурса заявив, що звільнення Коболєва було незаконним: дивіться відео

Звільнення Коболєва: коротко