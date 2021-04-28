Звільнення Коболєва руйнує відносини з Байденом, – Фурса

Звільнення голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва негативно вплине на відносини з міжнародними партнерами – вони такого жесту точно не оцінять. Ба більше, співпраця з Джозефом Байденом також погіршиться.
Джерело:24 канал
Таку думку висловив інфестиційний банкір Сергій Фурса. Він запевнив, що реакція міжнародних партнерів на звільнення Коболєва буде дуже негативною.
До теми Звільнення Коболєва могло бути умовою для зустрічі з Путіним, – Фурса
"Реформа ринку газу завжди відбувалась у дуже тісній співпраці зі США. Насамперед з президентом Джо Байденом, у якого є особистий радник, який був головою Наглядової ради "Нафтогазу", – пояснив Фурса.
Руйнуються наші взаємовідносини з президентом США,
– наголосив інвестиційний банкір.
За його словами, форма корпоративного управління, тобто створення незалежної Наглядової ради "Нафтогазу" – це була частина програми з МВФ. Саме тому звільнення створить ще одну проблему у співпраці.
Звільнення Коболєва: коротко
- Андрія Коболєва звільнили з посади голови "Нафтогазу" 28 квітня. Рішення виніс Кабмін. Що цікаво, сам Коболєв дізнався про своє звільнення з новин.
- У "Нафтогазі" сказали, що не знають, за що звільнили очільника. Однак в уряді запевнили, що це через збитки у розмірі 19 мільярдів гривень.
- Одразу ж після звільнення на місце Коболєва призначили виконувача обов'язки міністра енергетики Юрія Вітренка.
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