Крим може стати природним котлом для окупантів: експерт описав розташування півострова

Україна обов'язково поверне Крим – це лише питання часу. Росіяни можуть опинитися у пастці, з якої неможливо буде вибратися.

Тимчасово окупований півострів стане природним котлом для російської армії. Усім військам, які туди заходили, не вдавалося нормально залишити Крим. Про це 24 каналу сказав генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

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Варто згадати історію

За словами Ягуна, більш-менш нормально вивести свої війська спромоглися лише німецька та румунська армії. Можливо, у них була гарно налагоджена логістика. Попри усі втрати, вони гідно вийшли з Криму у 1944 році.

"Якщо згадати громадянську війну, коли біла гвардія з зальотами виходила, і коли туди українські війська заходили під керівництвом Болбочана, і в 1941 році, коли радянська армія кинула своїх бійців у Керчі та Севастополі – усе це відбувалося саме таким чином", – пояснив генерал-майор запасу СБУ.

Ягун наголошує: Крим – це справді котел. Відійти й врятуватися окупантам буде дуже складно.

Логістики виводу військ, окрім Кримського мосту, немає. Якщо він буде зруйнований, вони (окупанти – 24 канал) просто залишаються у природному котлі,

– зауважив Віктор Ягун.

Незрозуміло, як звідти вибиратимуться росіяни. Однак це не має нас хвилювати, тому що головне завдання – повернути свою територію.

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