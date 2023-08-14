Спершу – деокупація Криму, потім – Запоріжжя та Донбасу: зведення з фронту від Світана

Американський генерал Бен Ходжес вважає, що деокупація Криму змусить окупантів тікати з Донбасу. ЗСУ дійсно спершу мають деокупувати півострів, але далеко не з політичних цілей, а саме з військових.

Те, чому Крим має бути звільнений раніше, ніж Донбас у щоденному зведенні з фронту 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Раніше він зазначив, що росіяни використовують усі методи, щоб захистити Кримський міст.

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Крим має бути звільнений раніше, ніж Донбас

Світан зауважив, що звільнення Криму політично ніяк не вплине ні на владу в Кремлі, ні на населення в Росії. Вони, як ті вівці, будуть слухати те, що говорить пастух. Зокрема, ані деокупація Харківщини, ані Херсона ніяк не вплинула на населення Росії.



Крим треба звільнити раніше, ніж Донбас / Скриншот Deep State

Деокуповувати Крим треба з військових цілей. Не можна залишати в тилу російське угруповання. Інакше, якщо спершу працювати на Сході України, то росіяни з Криму можуть повторити свій торішній маневр і зайти в тил.

Рух ЗСУ від Урожайного

За останню добу на мапі Deep State відбулися зміни. Зокрема, за інформацією цього джерела ЗСУ повністю вигнали окупантів з Урожайного. До того ж у цьому нашим військовим допомогли касетні боєприпаси від США. Росіяни відчули всю їхню потужність, коли в зруйнованому ж ними селі, їм ніде було від них сховатися.



Урожайне деокуповано? / Скриншот Deep State

Тепер українська артилерія може діставати до наступного села – Завітного Бажання. Наступний населений пункт на цьому шляху – Старомлинівка, де зосереджена головна лінія оборони росіян. ЗСУ діють дуже грамотно, використовуючи саме артилерію, як головний засіб ураження.

Зведення з фронту від Світана: дивіться відео

Черговий збитий вертоліт Ка-52

Льотчик-інструктор наголосив, що минулої доби ЗСУ вдалося збити ще один російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Це одна з найпотужніших машин, що є в росіян. Загалом, у них є ціла лінійка таких вертольотів з ракетами, що стріляють на далеку відстань.

ЗСУ навчились збивати ці вертольоти. Наша розвідка може заходити в тил ворога на глибину до 10 кілометрів. З цієї відстані вдається збивати ці гелікоптери. Звісно, якби в нас були літаки F-16, то робити це було б набагато простіше, але доводиться працювати як є.

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