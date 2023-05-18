"Бавовна" вплинула на ринок нерухомості у Криму: коли росіяни масово тікатимуть з півострова

ЗСУ готуються звільняти тимчасово окупований Крим. Росіяни, які там оселились там за 9 років окупації, після вибухів на Кримському мосту почали якомога швидше продавати свою нерухомість на півострові.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, представники окупаційної влади у Криму купують нерухомість не в Криму.

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Політтехнолог зауважив, що гауляйтери розуміють, що скоро можуть все втратити, але своїм підлеглим розповідають, що все під контролем.

"Все, як завжди. Хто нагорі, награбували та намагаються скинути нерухомість, розуміючи, що скоро вона може їм не знадобитись чи буде конфіскована у них. Вони кажуть підлеглим, що все зробили. Але окопи на пляжах нікого не врятують", – сказав він.

Ринок нерухомості у Криму "помер"

Борис Тизенгаузен підкреслив, що пропозиції на ринку нерухомості дуже перевищують попит. Продається багато квартир, однак охочих їх купувати все менше.

Він пояснив, що одна з причин, чому "помер" ринок нерухомості у Криму, – будівництво фортифікаційних споруд на півночі півострова. Будівельна техніка працює саме там.

Скільки завгодно можна рити окопів. Свого часу росіяни хизувались потрійним кільцем оборони навколо Херсона. Це їм не дуже допомогло. Я думаю, що міст залишать, щоб дати можливість втекти. Можливо, зроблять інакше: знищать міст, а потім буде пастка для всіх, хто там,

– вважає політтехнолог.

Як додав Тизенгаузен, росіяни вже прораховують, як можна буде тікати з Криму через море, як забрати із собою гроші, активи та документи.

Тизенгаузен про нерухомість росіян у Криму: дивіться відео

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