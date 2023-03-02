"Третя сила" намагається звільнити Крим, – генерал-майор про "бавовну" на півострові

У Криму протягом останніх днів почастішали вибухи. Ймовірно, за цим стоїть хтось таємничий.

Про це 24 Каналу розповів генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун. За його словами, “бавовні” на півострові можуть сприяти українці.

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Настрій кримчан

Віктор Ягун наголосив, що він не дуже вірить в значні партизанські рухи з переходом в диверсійну діяльність на території Криму.

Є люди, які справді чекають Україну, та до активних бойових дій там точно ніхто не готовий,

– пояснив він.

За його словами, на території півострова діє жорсткий концентраційний режим, який влаштувала російська ФСБ. Українська сторона не хоче підсавляти "своїх людей". Це може зірвати усі плани.

Генерал-майор СБУ зазначив, що в Криму можлива протидія на рівні листівок чи агітаційних закликів.

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Звільнення Криму близько

Віктор Ягун повідомив, що найбільш ефективне використання людей, які вірять в Україну, це отримання від них свіжої інформації і корегування можливих "прильотів".

"Усе те, що відбувається, це все ж таки за допомогою "третьої сили", – додав він.

До того ж ані Генштаб ЗСУ, ані інші структури не беруть на себе відповідальність за "бавовну".

Будемо вважати, що "третя сила" намагається все ж таки звільнити Крим, а ми будемо цьому тільки допомагати і сприяти,

– зосередив увагу він.

Тож вже зовсім скоро і в Криму замайорить синьо-жовтий стяг.

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