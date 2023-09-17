Росіяни не втримаються в Криму: ЗСУ почали деокупацію півострова

Точкові операції проти російської ППО та кораблів в Криму – це вже початок процесу зі звільнення півострова. Далі буде більше.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що російські окупанти не мають можливості втриматися в Криму.

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Це реально зробити лише політико-дипломатичним шляхом. Однак українські військові ніколи на це не підуть.

Росіяни прекрасно розуміють, що рух в бік Криму приведе до його деокупації. Без варіантів. Жодна армія у світі, яка відрізана від материка, не втримає таку територію. Це – "географічний котел",

– зауважив Світан.

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Крим можна звільнити без масштабних військових операцій

На думку Світана, дії Сил оборони України щодо Криму вже ведуть до завоювання панування в повітрі та зачистці Чорного моря від російських кораблів. Це відкриває шлях до деокупації півострова.

Загалом можливість звільнити Крим без масштабних наступальних операцій є. Але для цього потрібне ще певне озброєння.

Можна деокупувати Крим без великих фронтальних ударів. Але для цього потрібні ATACMS та й загалом достатня кількість далекобійних ракет. Спершу потрібно перерізати сухопутний коридор, а потім – знищувати російський флот, Кримський міст та транспортні літаки Іл-76, які можуть перевозити озброєння,

– зазначив Світан.

Ситуація в Криму: коротко