Починаємо звільнення Криму: Жданов пояснив дії ЗСУ з деокупації півострова
ЗСУ завдали ударів по штабу Чорноморського флоту Росії, десантних кораблях, підводних та ракетних човнах російських окупантів тощо. Україна розпочала планомірне звільнення тимчасово окупованого Росією Криму.
Ураження Чорноморського флоту – це частина зачисток території України та акваторії Чорного моря від ворожого флоту. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов.
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"Ми почали планомірне звільнення Криму. Це підготовка до звільнення Криму. Чорноморський флот – це складова частина, бо це півострів, який омивається майже з усіх сторін морем. Тому Чорноморський флот – це складова зачистки нашої території та акваторії Чорного моря від ворожого флоту", – наголосив він.
Морська десантна операція
Олег Жданов переконаний, що у Генштабі існує варіант морської десантної операції на західне узбережжя півострова Крим. Чи буде він застосований – наразі важко сказати.
Хоча судячи з того, як активно ми зачищаємо західне узбережжя, залишається тільки перерізання Кримського мосту як артерії постачання техніки, озброєння особового складу. А далі цілком ймовірно, що морська десантна операція може бути проведена,
– припустив військовий експерт.
Однак проблема у тому, що у ЗСУ не вистачає дальності озброєння, щоб зачистити південне та східне узбережжя Криму. Якби Україна мала ракети з дальністю до 300 кілометрів, то це було б можливо.
"Головне – це закріпитись. Завданням операції може бути забезпечення шляху введення основних сил через сухопутний шлях на півострів Крим. У такому контексті все сходиться. Західне узбережжя, неподалік Армянськ з переходом. Сьогодні Росія, як бачить наша розвідка, виводить частину сил з півострова для підсилення своїх військ на Запорізькому напрямку", – додав Жданов.
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- 22 вересня штаб чорноморського флоту Росії в Севастополі зазнав атаки. Міноборони Росії визнало, що удар був. Проте окупанти традиційно почали фантазувати, що їхня ППО нібито збила 5 ракет. Також інформацію про успішну атаку підтвердили у ЗСУ. У Повітряних силах наголосили, що росіян попереджали про те, що "далі буде".
- Вночі 21 вересня СБУ спільно з ВМС України уразили військовий аеродром у тимчасово окупованому Криму. Для атаки спецслужби використали українські ракети "Нептун". Операція Служби безпеки та Військово-морських сил пройшла успішно і росіяни зазнали втрат у техніці.
- Україна 20 вересня завдала удару по командному пункту Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму. Сили оборони вразили командний пункт окупантів біля селища Верхньосадове. Успішний удар підтвердили в українській розвідці, а також у ЗСУ.