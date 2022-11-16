Розбита і завалена тілами окупантів: Гайдай показав, який вигляд має звільнена Макіївка
Джерело:Сергій Гайдай
Нещодавно Збройні Сили України звільнили Макіївку, що на Луганщині. Тепер деокуповане село розбите та завалене тілами російських загарбників.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Також він оприлюднив свіжі кадри зі звільненої Макіївки.
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Як нині виглядає звільнена Макіївка
Кілька діб тому Сили оборони України остаточно звільнили від ворога Макіївку. І хоча українських захисників у самому селищі немає – ворог, розлючений поразкою, постійно обстрілює населений пункт з артилерії, мінометів та танків.
На вулицях немає жодної живої душі, а в селищі вже майже не залишилося жодного вцілілого будинку. Не вціліла навіть вишка стільникового зв’язку.
У центрі Макіївки та в розбитих будинках і досі лежать тіла загиблих окупантів, які є німими свідками "дутої величі" росармії,
– зазначив Гайдай.
Звільнена Макіївка сьогодні / фото Армія INFORM
Що відбувається на Луганщині
- Українські герої 13 листопада звільнили село Макіївку. Населений пункт з Луганськом розділяють 148 кілометрів.
- Новину про звільнення села підтвердили у Луганській ОВА. Там заявили, що населений пункт переходить у "синю зону".
- Сергій Гайдай раніше повідомив, що ЗСУ просуваються територією області.
- Водночас ситуація залишається складною. Окупанти стягнули на Луганщину велику кількість резервів.
- Гайдай розповів, що загарбники навіть не намагаються забирати тіла своїх "товаришів", а йдуть прямісінько по їхніх трупах.
- Окупанти на Луганщині масово здаються у полон. Їх так багато, що облік вже навіть не ведуть.
- До речі, ЗСУ майже щодня просуваються біля Сватового. Російським загарбникам завдають шалених втрат.
- Дружини "мобіків" скаржаться, що їхні чоловіки опинилися у справжній м'ясорубці. Щоб їх не дістали, окупантам довелося цілу ніч ховатися під трупами.
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