Розбита і завалена тілами окупантів: Гайдай показав, який вигляд має звільнена Макіївка

Нещодавно Збройні Сили України звільнили Макіївку, що на Луганщині. Тепер деокуповане село розбите та завалене тілами російських загарбників.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Також він оприлюднив свіжі кадри зі звільненої Макіївки.

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Як нині виглядає звільнена Макіївка

Кілька діб тому Сили оборони України остаточно звільнили від ворога Макіївку. І хоча українських захисників у самому селищі немає – ворог, розлючений поразкою, постійно обстрілює населений пункт з артилерії, мінометів та танків.

На вулицях немає жодної живої душі, а в селищі вже майже не залишилося жодного вцілілого будинку. Не вціліла навіть вишка стільникового зв’язку.

У центрі Макіївки та в розбитих будинках і досі лежать тіла загиблих окупантів, які є німими свідками "дутої величі" росармії,

– зазначив Гайдай.

Звільнена Макіївка сьогодні / фото Армія INFORM

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