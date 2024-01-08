Комітет підтримав відкликання Безуглої з посади заступниці глави: коли розгляне Рада

Комітет з питань регламенту у ВРУ розглянув постанову про відкликання Безуглої з заступника голови Комітету з питань безпеки та оборони. Рішення прийняли одноголосно.

Відповідну постанову зареєстрували у Раді лише два дні тому. Найближчими днями Парламент має ухвалити остаточне рішення щодо Мар'яни Безуглої.

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Розгляд звільнення Безуглої

Комітет з питань регламенту у ВРУ 8 січня одноголосно підтримав відкликання Мар'яни Безуглої з посади з заступника голови Комітету з питань безпеки та оборони. Відповідно вже 10 січня Парламент може розглянути постанову.

Нардеп Ярослав Железняк зазначає, що рішення на розгляд зали. Окрім цього, там вказано, що вона залишається членом Комітету. Для ухвалення рішення постанова має набрати 226 та більше голосів "за" від нардепів.

Висновок комітету про відкликання Безуглої з посади

Мар'яна Безугла також лишатиметься головою підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю.

Що відомо про Мар'яну Безуглу