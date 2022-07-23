Хто може замінити Мельника: німецькі ЗМІ назвали ймовірного кандидата на посаду посла у Берліні

Володимир Зеленський указами від 9 липня звільнив низку українських послів у різних країнах світу. Посаду втратив й офіційний дипломатичний представник України у Німеччині Андрій Мельник.

Станом на 23 липня, крісло посла України у Німеччині після звільнення Мельника й досі залишається вакантним. За інформацією німецького видання RTL, колишнього найвищого дипломата від нашої держави у Берліні замінить Олексій Макеєв.

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Хто ймовірно замінить Мельника на посаді посла України у Німеччині

У публікації RTL, з посиланням на анонімні джерела, стверджується, що наступника Андрія Мельника на посаді посла України у Німеччині вже обрано – ним начебто стане Олексій Макеєв. Очікується, що Міністерство закордонних справ ФРН офіційно дізнається про нове призначення протягом близько двох тижнів.

Що відомо про Олексія Макеєва

За інформацією RTL, Макеєв перебуває на дипломатичній службі від України ще з 1996 року. З-поміж іншого, працював у Берліні та Берні. З 2014 до 2020 року дипломат очолював політичний відділ Міністерства закордонних справ, а наразі працює спеціальним уповноваженим з питань санкцій. За даними німецького ЗМІ, Макеєв дуже добре володіє німецькою та англійською мовами.

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Нагадаємо, що колишній посол України у ФРН Андрій Мельник за час своєї роботи на посаді від початку повномасштабного вторгнення росії неодноразово різко критикував німецьку владу.

Зокрема, дипломат відкрито дорікнув Німеччині у негостинному прийомі українських біженців. Крім того, він зауважив на затягуванні поставок Берліном БМП Marder Україні. Найбільшим скандалом стала реакція Мельника на образу Шольца щодо начебто відмови у візиті до Києва президенту ФРН Франку-Вальтеру Штайнмаєру – у Бундестазі тоді зажадали офіційних вибачень.

До слова, причину звільнення Андрія Мельника з посади посла України у Німеччині в Офісі Президента жодним чином офіційно так і не прокоментували.

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